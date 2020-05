Proceso de liquidación de Picap continúa con otro liquidador

El pasado 24 de abril la Superintendencia de Sociedades emitió un auto en el que ordenaba la liquidación judicial de CAP Technologies, empresa que administra y opera bajo la plataforma tecnológica Picap, siguiendo el proceso que había iniciado la Supertransporte en diciembre del año pasado, mediante la Resolución 15457 del 20 de diciembre de 2019.



En esa Resolución, se expresaba que, "durante la investigación administrativa, la Superintendencia de Transporte pudo evidenciar que la actividad principal que desarrolla CAP Technologies es abiertamente ilegal". Entonces, la Supersociedades designó a Cesar Laureano Negret Mosquera como liquidador para el proceso.



No obstante, Negret, en una carta dirigida a la Supersociedades, rechazó el cargo como liquidador argumentando "motivos de índole personal, por el aislamiento en que me encuentro, estoy fuera de la ciudad de Bogotá, lo que me impiden cumplir en debida forma la designación del liquidado", señaló.

Pero, de acuerdo con fuentes de la Supersociedades, la negativa al cargo de Negret no afectó el proceso y este continúa adelante según lo indicado en el Auto 460-003797 del 23 de abril de 2020. "La Súper ya nombró otro liquidador, entonces corren los tiempos de ley para el proceso con el nuevo liquidador. La persona encargada se llama Bibiana del Pilar Torres. Todo sigue en pie", aseguraron.

Según un documento de la Supersociedades, en estos son los pasos a seguir en el proceso de liquidación judicial:



a. apertura del proceso:

b. Presentación de créditos

c. Presentación del proyecto de calificación y graduación de créditos e

inventario valorado de bienes por parte del liquidador

d. Enajenación de activos

e. Pago de acreencias mediante la adjudicación de bienes

f. Ejecución del acuerdo de adjudicación de bienes

g. Presentación de la rendición final de cuentas

h. Terminación del proceso.

En ese sentido, según la Supersociedades, una vez acepte el cargo el liquidador inician el proceso bajo los tiempos establecidos en el Auto. "Una vez decretada la liquidación judicial, posesionado el liquidador, y vencido el plazo de veinte (20) días para que los acreedores se hagan parte, el liquidador deberá presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto en un plazo no inferior a un (1) mes ni superior a tres (3) meses, conforme lo disponga el juez", explican.

Por su parte, desde CAP Technologies señalan que continúan a la espera de la respuesta a la tutela que instauraron, porque no les respetaron el debido proceso, la cual tiene fecha límite para este lunes.

Según le dijo Héctor Neira a EL TIEMPO, más de 250 empleados directos de la compañía están a la espera de la liquidación en este momento de crisis que atraviesa el país por la covid-19. Así mismo, expresó que dado el caso de que no prospere la tutela, tienen pensado tomar acciones legales en tribunales internacionales a través de la empresa en Estados Unidos.

