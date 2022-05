La atención de los usuarios más pequeños está migrando rápidamente hacia otros formatos, ahora las redes sociales se han convertido en la principal vía de entretenimiento para muchos usuarios.



La enorme cantidad de información que reposa en estas plataformas también pueden convertirse en un riesgo, teniendo en cuenta que diariamente se suben cada vez más publicaciones de todo tipo, incluso pornográficas.

Datos citados por La Vanguardia indican que, según la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), los menores de edad empiezan a consumir contenido pornográfico desde los 8 y los 12 años, con más frecuencia durante los 13 y 17 años.



Otro informe, titulado (Des)información sexual: pornografía y adolescencia publicado por Save the Children, indicó que casi el 10 por ciento de los menores tuvo el primer acercamiento a la pornografía antes de los 10 años y el 53,8 por ciento antes de los 13 años.



Ahora, el internet es el medio por el cual se consume más pornografía en el mundo y las redes sociales se han convertido en otro canal de difusión.



Un estudio de Qustodio tuvo como objetivo analizar las tendencias y el uso digital durante 2020 de menores entre los de 4 y 18 años. Esto arrojó que el uso de las redes sociales creció en un 11,1 por ciento a nivel global.



TikTok se lleva la delantera con un 41 por ciento de uso a nivel mundial, lo que demuestra que el formato de videos cortos ha sido muy bien acogido entre los usuarios de menos edad.



A pesar de que dentro de esta red social no se permiten desnudos, pornografía ni contenido sexualmente explícito, si existen videos sugestivos que no son directamente para adultos pero pueden ser un primer acercamiento con videos xxx.



Una alternativa para los padres o adultos a cargo es monitorear las cuentas que sifguen los menores o utilizar las herramientas de control parental que tienen las redes sociales incluidas en los apartados de seguridad o configuración.

