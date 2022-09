Pornhub, el portal pornográfico más visitado en internet, acusó este jueves a

Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, de aplicar una política "discriminatoria e hipócrita" después de que eliminara su cuenta en la conocida red social de fotografías y videos.



En una carta pública, dirigida a Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) y Adam Mosseri (director de Instagram), la empresa comparó la censura que se aplica a sus contenidos con la permisividad que se brinda a estrellas como Kim Kardashian, que publican "frecuentemente desnudos y contenido sexual sin repercusiones".



"Exigimos un trato justo en Instagram para los actores de contenidos adultos, los trabajadores sexuales y cualquier negocio para adultos que cumpla con los requisitos, incluido Pornhub", argumentó la empresa en su misiva.



El miércoles, Instagram borró el perfil de Pornhub de manera definitiva en su plataforma, después de varias semanas en las que la cuenta estuvo suspendida por no cumplir con las condiciones de la red social.



Los términos de uso de Instagram especifican que el contenido patrocinado "no debe promover la venta de productos o servicios para adultos, excepto los relacionados con la planificación familiar y los anticonceptivos".



Sin embargo Pornhub, cuya página web recibe unas 40.000 millones de visitas anuales según sus registros, considera que estas condiciones no se aplican de igual manera a todos los usuarios.



"Mientras que marcas comerciales y celebridades publican de manera frecuente nudismo y contenido sexual sin repercusiones, nuestras cuentas aptas para todos los públicos son censuradas sin repercusión", denunció.



Para poner un ejemplo, la empresa indicó que durante las tres semanas que su perfil estuvo suspendido en Instagram, Kim Kardashian publicó un "desnudo total" a sus 330 millones de seguidores sin ningún tipo de restricción por parte de Instagram.



"Nos alegra ver que Kim y su equipo artístico son libres para compartir su trabajo en la plataforma, pero nos preguntamos por qué se nos niega el mismo trato", cuestionó Pornhub. Hasta su retirada definitiva, el perfil de Pornhub sumaba 13 millones de seguidores y 6.200 publicaciones.

