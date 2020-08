¿Por qué Trump tiene los ojos puestos en TikTok?

“En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos”, con esta corta frase el presidente de EE. UU., Donald Trump, abrió un nuevo frente en la disputa comercial y política que lleva con China desde hace varios años.



La ofensiva va dirigida a una de las redes sociales más importantes en este momento y que se ha convertido en la única no americana entre las grandes del mundo.

Con videos cortos de desafíos, canciones y humor, TikTok, la cual nació en septiembre de 2016, es una de las plataformas más usadas por los adolescentes a nivel global. No en vano sumó en abril de este año 2.000 millones de descargas, de las cuales más de 165 millones se hicieron desde Estados Unidos.



TikTok, la cual pertenece a la empresa china Bytedance, es señalada por el presidente Trump por la posibilidad, según él, de que el gobierno chino la utilice con fines de espionaje y por el riesgo que supone para la privacidad de los estadounidenses.



Precisamente, el secretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, indicó que Trump podría, amparado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, forzar la venta de la app, bloquear su uso o congelar sus activos en el país. El mandatario podría justificar la decisión al considerar que el uso de Tiktok puede significar una “amenaza inusual y extraordinaria” contra la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos.

¿Es una amenaza real a la seguridad?

Todos estos señalamientos han sido refutados en diferentes ocasiones por la compañía a la cual pertenece TikTok. Bytedance siempre ha negado cualquier intercambio de datos e información de sus usuarios con el Partido Comunista Chino.



Lo cierto es que esta disputa está más desde el campo geopolítico, así lo señala Carolina Botero, experta en derechos digitales y directora de la Fundación Karisma, ya que el hecho de que la app tenga un origen chino, un país que “sin pudor vigila”, la pone en la mira de los países en los que opera.



“No hay que olvidar que la internet en China está completamente vigilada y cualquiera que quiera funcionar en ese país tiene que permitir la vigilancia completa de sus redes y de lo que se haga allí”, precisa Botero, quien agrega que por esta razón esta red social es señalada “de estar detrás y vigilando a nivel internacional a los usuarios”.



Pero, detalla Botero, la compañía siempre se ha desmarcado de estos señalamientos y ha “dicho que es una organización diferente en la que incluso varios de sus grandes ejecutivos son norteamericanos, como es el caso de su CEO, Kevin Mayer, quien es un exdirectivo de Disney (…) Ellos insisten en que no entregan información, que son independientes y que se rigen por las normas de los países occidentales donde funcionan. Y la verdad no hay nada que compruebe esa filtración de datos”, explica.



“El único motivo para desconfiar de una red social no puede ser porque sea china”, puntualiza la experta.

Esta no es la primera vez que TikTok se ve expuesta al escrutinio de los países. India en junio pasado incluyó a la red social entre las 59 aplicaciones de origen chino que fueron bloqueadas en ese país, alegando también que su uso podría ser perjudicial para la soberanía y la seguridad de la nación.

Donald Trump declaró el viernes por la noche que está pensando en prohibir la aplicación. Foto: Alex Plavevski / EFE

Así mismo, la aplicación es señalada de recopilar gran cantidad de datos de sus usuarios para su beneficio, lo cual no es una novedad en el mundo de las redes sociales.



“Lo cierto es que todas las plataformas recaban información de sus usuarios a unos niveles incluso difíciles de creer. Todas las redes sociales lo están haciendo. En un punto es porque estos algoritmos, a través de machine learning, aprenden y se refinen de tal manera que comiencen a predecir el comportamiento de las personas y les ofrezcan contenidos que están relacionados a sus gustos”, detalla Víctor García, director de la Maestría en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad de La Sabana.



En este punto, detalla Carolina Botero que estudios han demostrado “que la recopilación de datos que hace TikTok no es diferente a la que hace Facebook. Sí, recopila un montón de información, pero es que todas las redes sociales lo hacen, su negocio está en eso”.



Por otro lado, García detalla que el gran crecimiento que tiene la aplicación puede ser visto por los gobiernos como una amenaza, porque pueden convertirse en plataformas en donde los temas políticos también pueden ser movidos.



“Se ha demostrado la capacidad que tienen las plataformas, y la información que circula a través de ellas, de manipular a través de propagandas e imágenes las elecciones y las decisiones que las personas toman y el entendimiento que tienen de la realidad social (…) No vayamos muy lejos, durante la campaña de 2016 (de Estados Unidos), se encontraron una serie de irregularidades en la forma en la que, por ejemplo, Cambridge Analítica recabó información de los usuarios de Facebook para determinar sus preferencias políticas”, explica García.

Las burlas contra Trump

Y sin ir muy lejos, en junio pasado, la plataforma de TikTok fue usada por los contradictores de Trump para jugarle una “broma” al presidente estadounidense para que uno de sus mítines de campaña quedara casi vacío en Oklahoma.



Miles de jóvenes promovieron días antes del evento un reto en la que se desafiaba pedir entradas al lugar para luego no presentarse y dejar al mandatario plantado.



Al lugar, en un principio se esperaban cerca de 100 mil personas, pero Trump días antes del hecho escribió en su cuenta de Twitter que casi un millón de personas había solicitado entradas para el lugar en donde se presentaría, por lo que los organizadores prepararon una tarima al aire libre para que el mandatario pudiera hablar con los seguidores que no pudieran ingresar al lugar. Aún así, el día programado para la jornada, el lugar nunca se llenó y dejó muchos espacios vacíos y el escenario exterior fue removido.



Además, luego del anuncio del mandatario estadounidense de querer prohibir TikTok, varias estrellas de esta red social han criticado al presidente. Entre estas, veinte figuras exitosas de TikTok, cuyos seguidores juntos suman más de 100 millones, publicaron una carta abierta a Trump en el portal Medium argumentando en contra de prohibir la plataforma.



"Un mundo virtual dominado por el odio en Twitter no es nada al lado de los momentos de alegría y comedia en TikTok (…) En lugar de eliminar TikTok, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para escindir TikTok US en una OPI [oferta pública inicial] o venderla a una empresa estadounidense? Deje que el capitalismo resuelva este problema, no el Estado", dice parte de la misiva.



El futuro de la aplicación en Estados Unidos está en vilo, pues Trump después de que Microsoft informara que adelanta negociaciones para comprar la filial estadounidense de la app, dio hasta el 15 de septiembre para que la compañía sea comprada por una empresa de EE. UU. o tenga capital estadounidense. Ahora solo queda esperar.

