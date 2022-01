Hacer un uso más cuidadoso de las aplicaciones y de los datos que se les dan a terceros es la invitación de los especialistas en tecnología, de acuerdo con una evaluación que hizo la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y que evidenció que las personas relacionadas con la tecnología tienden a instalar herramientas menos populares, o buscar aplicaciones de código abierto o entrar en navegadores o webs que no guarden ni utilicen los datos.



Si bien la mayoría de las personas no se plantea tener un smartphone sin WhatsApp, Chrome o Facebook, muchos expertos informáticos rechazan estas herramientas tecnológicas para proteger sus datos y además se cubren usando otras aplicaciones o navegadores que saben que son más seguros.



“En ámbitos relacionados con el desarrollo de las aplicaciones, de código, de imagen, se hace un análisis un poco más crítico del porqué nos llama tanto la atención una u otra aplicación, si los botones, la disposición del contenido es lo que más interesa, y también se evalúa qué pasa con los datos, porque cualquier decisión de una aplicación responde previamente a algo más y a la decisión de alguien más, y eso nos condiciona”, explicó Quelic Berga, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la (UOC) y quien defiende que por ello los que saben de tecnología “suelen tener menos aplicaciones y elegidas con más cuidado”.



Además, los especialistas acuden a las opciones menos populares, por no suponer un riesgo potencial para la seguridad y la privacidad.



“No hay nada de malo en que un aplicativo conozca la ubicación de una persona para pedir un servicio, pero no hay necesidad en que sea así todo el tiempo, ¿para qué se requiere un rastreo todo el tiempo si solo se pide el servicio una vez por semana?, ¿por qué una aplicación que sirve para editar fotos necesita los contactos de una persona?, se debe pensar en eso antes de autorizar”, agregó el académico.



Por ejemplo, con los recientes cambios en la recolección de datos y privacidad, una de las aplicaciones más descargadas, la tercera a escala global, es WhatsApp, y el fenómeno que se está viendo es que una de sus competidoras, Telegram, ha aumentado su número de usuarios porque muchas personas hacen la migración por las caídas de la plataforma, pero también en un intento de evitar que sus comunicaciones fueran recopiladas por el gigante estadounidense.



“Ese es un primer paso pues no solo descentraliza los datos, y hace que lo que antes solo recogía WhatsApp desde Estados Unidos ahora no sea completo, porque hay una parte que se recoge vía Telegram desde Rusia”, agregó Berga.



La opción de la migración de plataforma también se vio incluso con la pandemia, pues eran más sencillas de usar, pero no estaban ligadas al respaldo de una empresa para cuidar la seguridad de los datos.



“Otra opción es cambiar a otra plataforma, como Signal, que tiene su código abierto y porque detrás hay una fundación sin ánimo de lucro. Es fundamental no entregar todas nuestras conversaciones a un solo proveedor y quizás intentar diversificar las opciones como una buena estrategia para reducir nuestros riesgos”, indicó el profesor.



La idea es que se tenga claro que el concepto de ‘gratuidad’ se puede confundir con ‘generosidad’ a la hora de poder descargar o utilizar una aplicación o servicio web.



“El intento de fidelizar, captar la atención, recoger datos o complementar un proceso más complejo nada tiene que ver con la bondad, mientras que sí hay que recordar que, por el contrario, las licencias de contenidos libres, Creative Commons o software libre, que sí son altruistas; por ejemplo, las páginas para recortar videos, editar fotos u operar con archivos PDF sí que pueden ser una alternativa para instalar aplicaciones en ordenadores u otros dispositivos, se puede incluso pensar en un navegador como DuckDuckGo, que no tiene términos ni condiciones y tampoco hace nada con tus datos, con lo cual no hay que firmar nada”, añade.



