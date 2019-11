Las razones del bloqueo de la cuenta de Twitter de Uribe

La plataforma en línea Twitter confirmó a EL TIEMPO que la cuenta del el expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe fue bloqueada temporalmente.



En la mañana del jueves, en un corto video publicado en su página oficial de Facebook, Uribe denunció que no podía acceder a su cuenta mientras compartía información sobre las marchas del Paro Nacional del 21 de noviembre.

En un comunicado oficial, en primicia para este diario, Twitter dijo que: "cuando determinamos que un Tweet viola nuestras reglas, le solicitamos al usuario que lo elimine antes de poder seguir Twitteando. Cuando hacemos esto, el dueño de la cuenta recibe una notificación de nosotros que dice que Tweet en específico rompió y aplica la regla".

Inicialmente, Uribe no entregó detalles sobre cuál fue el inconveniente específico y si tiene acceso a la plataforma, pero no puede publicar en la que se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación del senador. En el video, pidió que "ojalá reestablezcan la cuenta de Twitter que he utilizado" sin aludir a culpables específicos.

¿El contenido violó la privacidad?

En el momento en que se conoció públicamente el bloqueo, la primera posibilidad que existía era que, considerando que el senador dijo que estaba difundiendo contenido sobre actos violentos en el marco de las protestas, una de sus publicaciones hubiese sido reportada y en cuestión de minutos considerada como violatoria a las normas de comunidad de Twitter. Las políticas consideran que la violencia explícita no tiene lugar en esa red.



Como lo confirmó la comunicación oficial de la plataforma, en algunos casos, se envía una alerta a la cuenta pidiendo que se elimine la publicación violatoria y en caso de que ello no ocurra pueden llegar a bloquear temporalmente el acceso de un usuario. En este sentido, se explicaría que la cuenta del senador siga visible ya que continua activa.

En el comunicado enviado a EL TIEMPO, Twitter agregó una serie de enlaces a contenidos de normas de la red social de los que llama la atención la violación a la que apuntan.



La 'política sobre la información privada' remite a "no publicar la información privada de otras personas sin su expresa autorización y permiso. También prohibimos amenazar con divulgar información privada o incentivar a otros a hacerlo".



En ese sentido, es posible que Uribe haya realizado una publicación que se consideró como un contenido violatorio a la privacidad de alguien.



Por ejemplo, si se publica una conversación de WhatsApp en la que figuran números de teléfono y ubicaciones de una persona (sin el consentimiento o sin ser la información propia) se convierte en un contenido que no es aceptado en las normas de Twitter.



La política de información privada contempla datos relacionados a "la dirección particular o la ubicación física, como direcciones postales, coordenadas de GPS u otra información de identificación relacionada con las ubicaciones que se consideran privadas", también contempla documentos de identidad, números de seguridad social, números de teléfono o direcciones de correo electrónico personales que no están disponibles de forma pública.



La misma política prohíbe también "compartir información que permita a las personas hackear u obtener acceso a la información privada de alguien sin su consentimiento, como las credenciales de inicio de sesión de una cuenta"..



El compartir la información privada de alguien en Internet sin su permiso, también conocido como 'doxing', es una práctica que expone información para chantajear a otros. Según las reglas, un comportamiento como estos es una violación de privacidad.

A pesar de esta versión, fuentes aseguraron a la redacción de Política de EL TIEMPO que el senador no acusó recibido de ningún tipo de alerta y estaba compartiendo una imagen de un tablero con información sobre las marchas.



EL TIEMPO tuvo acceso a la imagen que podría haber derivado en la violación. La fotografía del tablero contiene múltiples números telefónicos y nombres que se identifican claramente en la fotografía.

Imagen, a la que EL TIEMPO le borró unos números telefónicos Foto: Archivo particular

El bloqueo llega una semana después de la entrada en vigencia de las nuevas reglas de la red de Jack Dorsey para los mensajes en política.



La nueva política, que prohíbe publicidad relacionada al 'contenido político', lo define como todas las publicaciones que "hacen referencia a un candidato, partido político, funcionario gubernamental electo o designado, elección, referéndum, medida de votación, legislación, regulación, directiva o resultado judicial".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET