Por decreto, Spotify seguirá disponible en Uruguay

Spotify, uno de los mayores proveedores mundiales de servicios de transmisión de música, anunció el martes que seguirá disponible en Uruguay luego de que el presidente Luis Lacalle Pou firmara un decreto que contempla sus pedidos sobre derechos de autor.



La multinacional de origen sueco preveía dejar de operar en Uruguay en febrero ante modificaciones en la normativa uruguaya que podían llegar a habilitar a los artistas a reclamar una retribución por la reproducción de su obra. Pero el decreto reglamentario de los cuestionados artículos de la nueva ley de Rendición de Cuentas disipó los temores de Spotify.

"El gobierno uruguayo ha emitido una aclaración muy necesaria sobre los recientes cambios en la ley de derechos de autor en la música, específicamente que los titulares de derechos son responsables de garantizar que los artistas sean remunerados de manera justa, en lugar de exigir que Spotify pague varias veces por el mismo contenido", indicó la empresa en un comunicado.



"Spotify ya paga aproximadamente el 70% de cada dólar que genera de la música a los titulares de derechos (sellos discográficos y editoras). Esta aclaración permite que Spotify continúe disponible en Uruguay", añadió. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que el decreto "armoniza la legislación vigente y la anterior" y "deja en claro que no va a existir un doble pago por parte de las plataformas". "



La buena noticia es que Spotify va a seguir operando en Uruguay", remarcó, tras varias semanas de conversaciones. Delgado subrayó que con el decreto también "quedaron absolutamente aventadas" las dudas que la nueva legislación generaba en otras plataformas de contenido online, como Netflix, Google, Amazon Prime e Instagram, que según dijo también habían manifestado su preocupación al gobierno de Lacalle Pou, a pesar de no haber hecho públicas sus inquietudes.



"Nos pareció importante abordar integralmente el tema", señaló Delgado. El decreto firmado el martes, que entra en vigor el próximo 1 de enero junto con la ley de Rendición de Cuentas, crea asimismo una comisión para propiciar desde el ministerio de Industria un diálogo entre artistas intérpretes y productores para definir la distribución de su remuneración.



"Está bueno escuchar a todas las partes, todos tienen algo para aportar", dijo Delgado. La partida de Spotify de Uruguay, anunciada el 1 de diciembre por la empresa, había generado malestar en muchos sectores de la población. Se estima que Spotify tiene unos 850.000 usuarios en este país sudamericano de 3,4 millones de habitantes.

