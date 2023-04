Para nadie es un secreto que en los últimos años el fútbol latinoamericano ha sido muy complejo disfrutarlo. ¿Por qué razón? Todo parte de que en este deporte los derechos televisivos pertenecen a empresas de entretenimiento, las cuales cobran una mensualidad o una suscripción para poder sacar un beneficio, algo que no todas las personas pueden pagar, debido a que sus precios, en ocasiones, son muy elevados.



Es por esta razón que han nacido plataformas gratuitas y totalmente legales para ver sin ningún costo uno de los deportes más amados por las personas, que también es una pasión.

Para destacar algunas de estas aplicaciones gratuitas, tenemos que hablar sin duda alguna de ‘Pluto TV’, una plataforma de streaming operada por Paramount Streaming que transmite a costo cero una gran cantidad de programas y, por supuesto, las últimas novedades del fútbol.

Este tipo de plataformas son vistas por varias personas en el mundo. Foto: iStock.

‘Pluto Tv’, al darse cuenta del público que podría tener en su plataforma, decidió conformar un equipo de grandes periodistas colombianos para transmitir La Copa Conmebol Libertadores 2023, el mayor evento deportivo de Latinoamérica. Reúne a los mejores 32 equipos sudamericanos para que se enfrenten entre sí y puedan salir campeones.



La producción de este programa cuenta con la participación de varios periodistas colombianos, entre los que destacan los narradores Harry Gaitán y Carlos Roberto Cruz, pero también Paula Fresneda como reportera de campo. Estos intentarán ofrecer la mejor experiencia a los hinchas de este deporte, en especial, a los fanáticos de los tres equipos colombianos clasificados en este torneo: Deportivo Pereira, Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Esta plataforma de 'streaming' ha reunido a un grupo de periodistas para transmitir esta competencia. Foto: Pluto Tv

De esta forma, el equipo de periodistas de ‘Pluto TV’ presenta una jornada especial para cada fecha, en la que muestran:

Información exclusiva de los partidos. Estadísticas. Entrevistas. Opiniones. Conferencias de prensa. Goles. Asistencias.

Por los derechos televisivos y otras circunstancias, esta plataforma no puede presentar todos los partidos de esta competencia. Le enseñamos los que tienen en su catálogo.

- Martes 18 de abril – Boca Juniors (Argentina) vs. Deportivo Pereira (Colombia).



- Martes 2 de mayo – Olimpia (Paraguay) vs. Atlético Nacional (Colombia).



- Miércoles 24 de mayo – Deportivo Pereira (Colombia) vs. Boca Juniors (Argentina).



- Jueves 8 de junio – Olimpia (Paraguay) vs. Atlético Nacional (Colombia).



- Miércoles 28 de junio – Internacional (Brasil) vs. Independiente de Medellín.

Como puede observar, la gran mayoría de emisiones son por la participación de los equipos colombianos, debido a que no quieren que ningún hincha se quede sin ver a su amado club. Por ello, si quiere ver los partidos por esta plataforma es muy sencillo.



Solo deberá acceder a la aplicación de ‘Pluto TV’ por cualquier medio, ya sea su computador, su celular o su televisor.



Ya cuando se encuentre dentro de la aplicación, en la parte superior, podrá ver la oferta de contenidos disponibles. Entre ellos están los partidos de la Copa Libertadores.

Como dato que le puede interesar, no es necesario crear una cuenta para poder disfrutar de este contenido deportivo, así que puede ver de manera ilimitada todos los goles y asistencias que se presenten en esta competencia.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

