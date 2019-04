Para usted ¿Pinterest es o no una red social?

"No nos comparen con las redes sociales ni con un motor de búsqueda" ese fue el mensaje de Pinterest para los futuros inversionistas. El camino de preparación para la salida de la plataforma a la bolsa de valores.



A pesar de ello, en criterio de los analistas, dicha comparación podría aumentar la demanda de la oferta pública inicial, entre las múltiples salidas de empresas digitales que se esperan para este año.

Pinterest es un servicio que opera entre servicios de marketing digital, donde reinan Google y Facebook, y en puja con otros actores de ese mercado de la publicidad en línea como Twitter y Snap.



La startup, con sede en San Francisco, es una plataforma que sirve de exposición de fotos, ideas y anuncios de muebles, moda, bodas, recetas y más. Dentro de sus ventajas se encuentra la relación directa de los gustos y búsquedas de los usuarios con objetos que desean comprar.

Lo mejor de las redes sociales es que te hace sentir validado socialmente, mientras que Pinterest, en el mejor de los casos, te hace sentir creativo y con poder para actuar FACEBOOK

TWITTER

Aunque Ben Silbermann, director ejecutivo de la compañía, parece preferir una visión menos competitiva de Pinterest, los inversionistas seguirán examinando su modelo de publicidad cuando decidan comprar o no. En este momento hay muchas opciones para apostar en compañías de tecnología de punta: como Lyft, que hizo su debut a principios de este mes, o el peso pesado de Uber Technologies, que probablemente cotice sus acciones en mayo. Otros en la lista son Slack y Postmates.



Pinterest está buscando recaudar unos 1.28 mil millones de dólares, con acciones individuales por 17 dólares cada una. A ese precio, la compañía se valoraría en alrededor de 9 mil millones de dólares, según cálculos de Bloomberg.



A pesar de los esfuerzos de Pinterest por distanciarse de la etiqueta de una "compañía de medios sociales", los analistas creen que puede ser un punto de referencia útil para la valoración.



Según James Cordwell, analista de Atlantic Equities, Pinterest vale tanto como Snap, alrededor de 16 mil millones de dólares, y podría ser mucho más debido a que "la capacidad de monetizar esa audiencia es mucho mayor", dijo a Bloomberg.



"Cuando estás en Snap, estás en el negocio de comunicarte con amigos o perder el tiempo; cuando vas a Pinterest hay una gran intención de compra: estás planeando algo, buscando un producto. Eso es exactamente lo que buscan los anunciantes", explicó Cordwell.

No una red social sino una plataforma

Pinterest se llama a sí misma una plataforma de "descubrimiento visual". Según el directivo, la plataforma busca que los usuarios obtengan ideas sobre diferentes aspectos de sus vidas, ya sea para arreglar una prenda de ropa, planificar unas vacaciones o una boda o encontrar decoraciones para un nuevo hogar.



Para Silbermann mientras que las redes sociales son una forma de documentar el pasado y entretenerse, Pinterest le apuesta a tener una "utilidad" para futuras actividades de los usuarios.



"Lo mejor de las redes sociales es que te hace sentir validado socialmente, mientras que Pinterest, en el mejor de los casos, te hace sentir creativo y con poder para actuar", dijo el ejecutivo en presentaciones a inversionistas.



La plataforma tampoco sería como Google. Silbermann asegura que los usuarios de Pinterest no tienen palabras exactas todo el tiempo para describir lo que están buscando. Alguien que busca inspiración para el diseño de interiores no tiene necesariamente las palabras exactas para escribir en un buscador mientras que al ver las imágenes relacionadas a sus gustos propuestas en Pinterest puede identificar lo que le gusta y guardar las ideas en tableros personalizados.



Pinterest, según su archivo previo a salida en la bolsa, espera llegar a cotizar sus acciones acumulando más de 250 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales unos dos tercios serían de los cuales son mujeres.



Esa estadística también destaca dado que las madres son "las principales tomadoras de decisiones cuando se trata de comprar productos y servicios para su hogar", lo que según Ali Mogharabi, analista de Morningstar Research, es un atractivo que puede ayudarlo a atraer más dólares de publicidad en línea.



"Si bien no esperamos que Pinterest desplace a los gigantes de la publicidad en línea Google y Facebook o la prometedora Amazon, sí esperamos que atraiga una pequeña pizca del gasto en publicidad digital '', dijo Mogharabi, que espera una tasa de crecimiento anual de 35 por ciento hasta el 2023.



La aplicación, por otro lado, Pinterest también puede beneficiarse del mayor escrutinio global de Facebook, YouTube y Twitter de Google, ya que esas plataformas luchan por escándalos de privacidad, discurso de odio, el contenido violento y las noticias falsas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg