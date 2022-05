Los avances tecnológicos por lo general se combinan y este es el caso de PimEyes, la unión de reconocimiento facial e inteligencia artificial con la que funciona esta página web. Su propósito es encontrar las fotos en las que una persona aparece dentro de todo internet y recopilarlas.



Esto se hace analizando los datos de la cara, o la biometría facial y dentro de la plataforma existen varias alternativas de 'planes' e incluso una alternativa gratuita con la que los usuarios pueden realizar hasta tres búsquedas diarias, otro con una suscripción mensual por 35,99 euros, con 25 búsquedas diarias y el plan más costoso por un precio de 350,99 euros.



Puede leer: Así se ve el DeLorean en su regreso, ahora en el modelo eléctrico Alpha5

Luego de hacer la búsqueda, los resultados se ordenan según la similitud de los datos por medio de una escala con cinco estrellas donde se mostrarán toda las fotos que presenten parecidos notables.



Lea también: Accionistas demandan a Elon Musk por 'intentar reducir precio' de Twitter

Sin embargo, los resultados no son 100 % efectivos y, de acuerdo con The New York Times, existe un margen de error dentro de la plataforma.



Por otro lado, la página web no tiene medidas de control que impidan a los usuarios que busquen información con otros rostros, lo que no cuida los datos de otras personas y no pone límites a esta tecnología.



También puede leer:

¡Pilas! Facebook hace cambios en sus políticas de privacidad

Consejos para saber cuándo debe cambiar de celular

Lo que puede hacer si su teléfono se queda sin WhatsApp este 31 de mayo

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET