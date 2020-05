Picap anuncia despidos masivos tras orden de liquidación

Por medio de un comunicado interno la empresa CAP Technologies S.A.S. informó a sus empleados que desde este viernes se veía en la obligación acatar la orden de liquidación tras el proceso que abrió la Superintendencia de Sociedades el pasado viernes.

“Infortunadamente el Gobierno no tuvo en cuenta ni le importó nuestro esfuerzo, los aportes a la sociedad en medio de esta situación, ni tampoco nuestro compromiso para reinventarnos”, dice el texto, que fue compartido a sus empleados directos, entre los que se encuentran madres solteras, mujeres embarazadas, hombres cabeza de hogar y personas en condición de discapacidad.



(Lea también: Supersociedades ordena liquidar a la firma dueña de Picap)



El proceso de sanción contra la empresa inició cuando la Superintendencia de Transporte solicitó en diciembre del año pasado la liquidación judicial de CAP Technologies S.A.S. ante la Superintendencia de Sociedades argumentando, entre otras razones, que Picap' utilizaba la herramienta tecnológica para prestar un servicio de transporte público terrestre en vehículos no homologados para ello, entre los que se encuentran las motocicletas, lo que corresponde a una actividad ilegal e insegura para los usuarios.



La compañía manifestó que incluso en medio de la crisis de salud actual se habían hecho esfuerzos para prestar adicionalmente servicios de domicilios, mensajería, entrega de mercados y teleorientación en salud, y según ellos, “Las autoridades siguen tildando un portal de conexión como ilegal, y por más que quisimos mirar adelante y cambiar nuestro rumbo, no pudimos hacer nada para cambiar la decisión inicial de la Superintendencia de Transporte”.

Tras la decisión de terminar las relaciones laborales, empleados han manifestado preocupación por su futuro económico ya que perderían su principal fuente de sustento, sumando a esto la difícil situación que enfrenta el país por cuenta de la pandemia del covid-19.



ELTIEMPO.COM