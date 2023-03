Probablemente haya experimentado la frustración y la impaciencia que vienen con tener que esperar a que termine un anuncio en YouTube antes de poder continuar viendo el contenido que realmente quería.



Cada vez más personas están recurriendo a soluciones alternativas, como YouTube Vanced, que les permitan ver videos sin publicidad, pero ¿qué consecuencias conllevan estas aplicaciones para los usuarios?Algunos de los riesgos pueden estar relacionados con su información personal.

Las interrupciones publicitarias en YouTube pueden arruinar la experiencia de visualización y hacer que los espectadores pierdan interés en el contenido, una solución a la que muchos recurren y es poco confiable es descargar aplicaciones no oficiales como Youtube Vanced.



Esta 'app' permitía escuchar música con la pantalla apagada, modo oscuro, bloqueo de anuncios, entre otras, pero según información del portal ‘Xatak Android’ Google les envió un requerimiento de cese por problemas legales.

Aunque los creadores de Vanced anunciaron que la aplicación dejaría de ser soportada, es decir, que no habría más actualizaciones ni descargas de su web, su página oficial sigue funcionando.



Ahora se encuentran aplicaciones con nombres y funciones similares que, a pesar de tener “beneficios”, pueden poner en riesgo el dispositivo e información del usuario.



Si quiere disfrutar de YouTube sin riesgos, lo más recomendable es utilizar la aplicación con anuncios o si quiere acceder a beneficios pagar la suscripción de YouTube Premium.

Riesgos de descargar una aplicación no oficial

Estas aplicaciones representan peligros para los usuarios por su falta de credibilidad. Es importante ser cauteloso al descargar y utilizar aplicaciones. Si tiene dudas acerca de una aplicación, es mejor no descargarla o investigar más antes de hacerlo.



Algunas de las fuentes que puede consultar antes de cualquier descarga son El Centro de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura Nacional (CISA) del Departamento de Seguridad Nacional y El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos.



Según su información, estas son algunas de las consecuencias que puede traer descargar 'apps' no oficiales:



- Contenido malicioso: estas aplicaciones pueden contener malware, virus u otro contenido malicioso que puede comprometer la seguridad de su dispositivo y poner en riesgo sus datos personales.



- Pérdida de datos: pueden causar errores en tu dispositivo que resulten en la pérdida de datos, incluyendo fotos, videos y otros archivos importantes.



- Problemas de compatibilidad: pueden no estar diseñadas para funcionar correctamente en tu dispositivo, lo que puede resultar en problemas de rendimiento y otros errores.



- Vulnerabilidad a los piratas informáticos: pueden contener puertas traseras que permiten a los piratas informáticos acceder a tu dispositivo y a tus datos personales.



- Problemas legales: puede violar las leyes de derechos de autor o de propiedad intelectual, lo que puede tener consecuencias legales.

¿Cómo puede saber si una aplicación tiene contenido malicioso?



Es importante descargar aplicaciones solo de fuentes confiables para minimizar los riesgos asociados con las aplicaciones maliciosas. Las tiendas recomendadas para cada dispositivo son la Play Store para Android, la AppStore para dispositivos iOS y la Microsoft Store para los Windows.



Además, debe asegurarse de tener un software de seguridad actualizado y de ser cauteloso al otorgar permisos a las aplicaciones en su dispositivo.



Para evitar este tipo de contenido puede verificar la fuente de las aplicaciones, ya que descargar aplicaciones de sitios web desconocidos pueden poner en riesgo su dispositivo y sus datos personales.



Así mismo, puede revisar los términos, condiciones y permisos que requiere la ‘app’ como acceder a la cámara o los contactos.



Otro indicio son los comentarios y valoraciones de los usuarios, así como observar el comportamiento de la aplicación, por ejemplo si funciona de manera inusual, como con mensajes de error constantes, cierre inesperado o lentitud.

