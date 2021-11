¡Pilas!: una de las 'apps' más descargadas en Android roba datos bancarios

Bajo la falsa promesa de poder editar documentos en formato PDF, decenas de delincuentes informáticos han construido páginas de Internet cuyo principal objetivo es robar información de las personas que las utilizan.



En medio de la ‘estandarización’ de ese tipo de archivos, y a pesar de sus barreras de seguridad, las intenciones maliciosas detrás de esos softwares ‘milagrosos’ han migrado a las grandes tiendas de aplicaciones móviles.



Precisamente, en las últimas horas, varios portales especializados han reportado con emergencia el componente malicioso de una de las ‘apps’ más descargadas en Google Play: PDF+.



(Además: Denuncian que niña no pudo entrar a su colegio por 'pintarse el pelo').

El aplicativo en cuestión prometía en su descripción (que por lo visto era plagiada de otra ‘app’) poder editar y añadir texto e imágenes en los archivos PDF.



Sin embargo, a pesar de las más de 10.000 descargas que tuvo, y las decenas de reseñas que la ‘respaldaban’, PDF+ era un preocupante anzuelo para estafas cibernéticas.



Quien optaba por descargarla, no avizoraba nada extraño en un principio.



En realidad, las anomalías aparecían al momento de abrir la ‘app’.



(Le puede interesar: Video: Trump golpea a un niño con pelota de béisbol que había firmado).

Así funcionaba el software malicioso

Facebook Twitter Linkedin

PDF+ llegó a tener más de 30 reseñas 'favorables' en la tienda de aplicaciones de Android. Foto: iStock

De entrada, el aplicativo exigía que el usuario instalara una actualización y un archivo APK (Paquete de Aplicación Android) de Flash Player que, según registraron diarios como ‘La Vanguardia’, dejó de tener soporte oficial en 2012.



La persona que llegaba hasta ese punto recibía después un mensaje de solicitud de acceso de la ‘app’ a cierta información del dispositivo (el rutinario mensaje que muchos aceptan sin leer en otros softwares populares).



En ese instante: el momento de no retorno.



(No deje de leer: Malala Yousafzai anuncia su matrimonio con Asser Malik).



Quien aceptara ese requerimiento ‘autorizaba’ a que un troyano bancario invadiera su dispositivo y tuviera facilidad para extraer los datos necesarios para desocupar sus cuentas.



Lo peor de todo es que, confirmada la solicitud, resultaba casi imposible eliminar la ‘app’ porque el virus ‘tomaba’ el control del dispositivo.



Por suerte, según se ha podido confirmar, PDF+ ya no está disponible en Google Play.



(Siga leyendo: Suegra de Chris Pratt sale en su defensa tras ser criticado y 'cancelado').

La opción oficial ( y segura) de Adobe Acrobat Pro DC

Facebook Twitter Linkedin

La plataforma ofrece pagos mensuales o anuales. Foto: Adobe Inc.

Aunque muchos colombianos están acostumbrados a entrar a algunas páginas web para modificar o convertir archivos PDF, Adobe Inc, la empresa detrás del popular formato, tiene dispuesta la versión Pro del gratuito Adobe Acrobat Reader.



Con ella, las personas que trabajan frecuentemente con PDF pueden garantizar la seguridad de sus documentos y datos pagando alrededor de 56.000 pesos por mes.



Eso sí, si lo suyo es cuestión de días u horas, la aplicación ofrece 7 días de prueba gratis que puede hacer efectiva accediendo a la página web de Adobe.

Más noticias

Futbolista gay teme ir al Mundial por pena de muerte en Catar

Mujer robó 2 mil millones de pesos a su esposo fingiendo caso de Alzheimer

Participante trans de Yo me llamo responde a disculpas de Amparo Grisales

Adolescente asesinó a su hermano tras una discusión sobre 'Free Fire'

Video: Mauricio Macri le quita micrófono a periodista y lo tira al piso

Tendencias EL TIEMPO