Creador de Telegram sugiere usar celulares con Android y no iPhones

La última semana la aplicación de mensajería instantánea Telegram ha generado gran relevancia después de que sus descargas aumentaran considerablemente debido la polémica que se desarrolló por el cambio de las políticas de privacidad de WhatsApp.



En medio de todo el auge, el fundador de la plataforma, Pável Dúrov, ha salido a decirles a sus usuarios que desde su perspectiva deberían utilizar teléfonos inteligentes con el sistema operativo de Android y no hacer uso de iPhone.



Dúrov argumenta que los celulares de Apple tienen mayores restricciones sobre las aplicaciones. Aunque vale aclarar que Telegram está disponible en el sistema operativo de iOS.



“Por eso he estado instando a los usuarios a pasarse de iOS a Android, es lo menos que pueden hacer para mantener el acceso a un flujo libre de información”, señaló la cabeza de Telegram.



El empresario tecnológico realizó las declaraciones después de que Apple, Google y Amazon eliminará de sus tiendas de aplicaciones la plataforma Parler, la red social que es utilizada por los seguidores del presidente Donald Trump y usuarios más conservadores, la cual a su vez es señalada de ser usada para compartir teorías conspirativas.



El hecho es que Apple no deja descargar en sus dispositivos aplicaciones que no estén dentro de su tienda, a diferencia de Google, que si lo permite.



“El duopolio Apple-Google plantea un problema mucho más grande para las libertades que Twitter. Apple es el más peligroso de los dos porque puede restringir completamente qué aplicaciones usas”, indicó Dúrov, quien a su vez mencionó los problemas que han tenidos varias apps con las políticas de la compañía liderada por Tim Cook.



“Apple debería darse cuenta de lo ridículo que parece su intento de censurar el contenido a nivel mundial: imagine un navegador web que decida qué sitios web puede ver”, puntualizó.

