Parlamento indio cita al jefe de Twitter para una audiencia

Jack Dorsey, CEO de Twitter, fue citado directamente por un panel parlamentario de La India, después de que no se presentara a una audiencia que tenían programada el lunes para discutir los derechos de los ciudadanos en las redes sociales.



Según dijo el presidente del panel, Anurag Thakur, de la comisión parlamentaria de tecnología de la información (TI), el legislador decidió convocar a Dorsey para una audiencia que tendrá lugar el 25 de febrero.



"Habíamos convocado al director general global, que no apareció, pero envió a ejecutivos subalternos", dijo Thakur, quien es un legislador del partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) en ese país.

Según el parlamentario, el panel tomó muy en serio la inasistencia de Dorsey y dijo que en caso de que el directivo no aparezca en la nueva cita, "se consideraría que Twitter violaba el privilegio parlamentario".



El motivo de la audiencia era generar una discusión sobre la protección de los derechos civiles a través de las redes sociales y las plataformas de noticias en línea. A la reunión también estaban invitados algunos funcionarios del Ministerio de Tecnología de la India.

La convocatoria en India se produce en un momento en el que las empresas de redes sociales están bajo escrutinio en diferentes partes del mundo, incluyendo las citaciones al Congreso de EE. UU, el Parlamento Británico y las comisiones antimonopolio en Europa. En el plano de India, las redes tendrán que enfrentarse a las próximas elecciones, que se celebrarán antes de mayo, en las que el primer ministro Narendra Modi está buscando la reelección. En ese contexto, las redes han buscado redoblar esfuerzos para frenar la desinformación antes de la votación.



A principios de febrero, un colectivo con inclinaciones de derecha, llamado Youth for Social Media Democracy (YSMD, por sus siglas en inglés), acusó a Twitter de tener un "sesgo de izquierda" y organizó una manifestación frente a la oficina de la firma en la capital india.



"No se están tomando medidas contra las cuentas de LW (izquierdistas) que publican regularmente tweets ofensivos, abusivos, de incitación a la violencia, de amenaza y muerte, incluso cuando se los encuentra infringiendo las reglas de Twitter", dijo el YSMD en un documento que envió al legislador del panel Thakur el 31 de enero.



Aunque Twitter no se ha pronunciado sobre la nueva citación, la semana pasada dijo que "no revisa, prioriza ni aplica sus políticas sobre la base de una ideología política"y que todas las cuentas y tweets se tratan de manera imparcial.

India, uno de los mercados de Internet más grandes del mundo, ha comenzado a limitar las acciones de corporaciones estadounidenses durante el último año. Desde regulaciones más estrictas frente al contenido de redes sociales o pedirle a firmas como Mastercard y Visa a almacenar localmente los datos de pagos de los ciudadanos indios hasta modificar las normas de comercio electrónico para Amazon y Walmart.



En los últimos meses, Facebook ha intensificado su programa de verificación de datos y está endureciendo las políticas para los anuncios políticos después de que su aplicación de mensajería instantánea WhatsApp fuera canal para la difusión de cadenas falsas que incitaban a la violencia.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters

En Twitter: @TecnosferaET