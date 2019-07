‘OK, Google, ¿por qué tu traductor relaciona a Colombia con narcos?’

Parecía una broma de Twitter, pero resultó ser real. Por error, o por manos de terceros, el traductor de Google incorpora una insólita referencia cuando alguien hace una solicitud aparentemente inofensiva.

Es así: si usted solicita que el traductor pase de español a inglés la frase “cuando me lo propongo”, el resultado es “I love Colombia because of narcos”.

Hicimos la prueba y obtuvimos el mismo resultado que obtendrá usted si lo intenta.

Hasta ahora la compañía no ha dado a conocer cuál puede ser la explicación del suceso, que parece tratarse de una broma de mal gusto.



Como era predecible, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

WILSON VEGA

EDITOR DE EL TIEMPO

Twitter: @WilsonVega