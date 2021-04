El ‘modo jefe’ de WhatsApp Web: nuevos atajos en la plataforma

‘Modo jefe’. Así describe WhatsApp a su nueva actualización de comandos en las versiones de escritorio de su plataforma de mensajería.

Estos ‘atajos’ están disponibles en Windows y macOS, tanto en las versiones de escritorio en web como en la app instalada en computadores.



La intención de la plataforma es que los usuarios que más utilizan WhatsApp Web tengan la facilidad de acceder a ‘atajos’ en el teclado del computador para funciones como crear un grupo, archivar un chat, abrir un perfil, entre otros…

Comandos de WhatsApp Web para Windows (en navegador)



- Marcar como no leído: Ctrl + Alt + Shift + U

- Silenciar chat: Ctrl + Alt + Shift + M

- Archivar chat: Ctrl + Alt + E

- Borrar Chat: Ctrl + Alt + Retroceso

- Marcar o desmarcar favorito: Ctrl + Alt + Shift + P

- Buscar en lista de chat: Ctrl + Alt + /

- Buscar en chat: Ctrl + Alt + Shift + F

- Nuevo Grupo: Ctrl + Alt + Shift + N

- Nuevo chat: Ctrl + Alt + N

- Abrir perfil: Ctrl + Alt + P

- Configuración: Ctrl + Alt + ,

- Regresar espacio: Shift + Enter



Comandos de WhatsApp Web para macOS (en navegador)



- Marcar como no leído: Cmd + Ctrl + Shift + U

- Silenciar chat: Cmd + Ctrl + Shift + M

- Archivar chat: Cmd + Ctrl + E

- Borrar chat: Cmd + Ctrl + Retroceso

- Marcar o desmarcar favorito: Cmd + Ctrl + Shift + P

- Buscar en lista de chat: Cmd + Ctrl + /

- Buscar en chat: Cmd + Ctrl + Shift + F

- Nuevo grupo: Cmd + Ctrl + Shift + N

- Nuevo chat: Cmd + Ctrl + N

- Abrir perfil: Cmd + Ctrl + P

- Configuración: Cmd + Ctrl + ,

- Regresar espacio: Shift + Enter



Comandos de WhatsApp Web para Windows (en app)



- Marcar como no leído: Ctrl + Shift + U

- Silenciar chat: Ctrl + Shift + M

- Archivar chat: Ctrl + E

- Borrar Chat: Ctrl + Retroceso

- Marcar o desmarcar favorito: Ctrl + Shift + P

- Buscar en lista de chat: Ctrl + F

- Buscar en chat: Ctrl + Shift + F

- Nuevo Grupo: Ctrl + Shift + N

- Nuevo chat: Ctrl + N

- Abrir perfil: Ctrl + P

- Configuración: Ctrl + ,

- Regresar espacio: Shift + Enter



Comandos de WhatsApp Web para macOS (en app)



- Marcar como no leído: Cmd + Ctrl + U

- Silenciar chat: Cmd + Ctrl + M

- Archivar chat: Cmd + E

- Borrar chat: Cmd + Shift + D

- Marcar o desmarcar favorito: Cmd + Shift + P

- Buscar en lista de chat: Cmd + F

- Buscar en chat: Cmd + Shift + F

- Nuevo grupo: Cmd + Shift + N

- Nuevo chat: Cmd + N

- Abrir perfil: Cmd + P

- Configuración: Cmd + ,

- Regresar espacio: Shift + Enter

TECNÓSFERA EL TIEMPO@TecnosferaET

