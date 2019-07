Para Reino Unido, 30.000 seguidores lo hacen una celebridad

Esta semana, la autoridad en materia de publicidad para el Reino Unido definió el número mágico para aplicar las reglas de los anuncios en línea en el mundo de los influenciadores bajo su jurisdicción.



La Autoridad de Estándares de Publicidad (ASA) estima que 30.000 seguidores en las redes sociales hacen a una persona una celebridad. Esto implica que los influenciadores y microinfluenciadores con esa cantidad o más de seguidores deberán atender a las mismas reglas de publicidad que figuras famosas como David Beckham, Daniel Radcliffe o Adele, particularmente cuando se trata de promoción de productos y servicios.

Esta semana, el regulador decidió sobre un caso de una cuenta de Instagram de 32.000 seguidores, llamada ThisMamaLife, por un anuncio de unas pastillas para dormir de la marca Phenergan Night Time.



Para la autoridad, a pesar de que la cuenta y la marca revelaron que la publicación era parte de un anuncio al principio de la descripción de la publicación, la ASA dictaminó que el número de seguidores hace de la cuenta una celebridad y que, por lo tanto, no está autorizada para promover el uso de medicamentos en el Reino Unido.

El gigante farmacéutico Sanofi, que había pagado el anuncio, argumentó que la cuenta ThisMamaLife tenía un número relativamente pequeño de seguidores en comparación con las celebridades más establecidas. Sin embargo, según dijo la ASA, cualquier persona con 32 mil seguidores o 20 millones de seguidores recibirá el mismo trato. A la luz de la decisión, es probable que la cuenta deba dar de baja el anuncio.



Las reglas del Reino Unido, que son mucho más estrictas que en otras partes del mundo, como en EE. UU., prohíben que las celebridades apoyen tratamientos médicos.

En EE. UU., los influenciadores si pueden respaldar libremente esos medicamentos pues lo que principalmente preocupa a autoridades como la Comisión Federal de Comercio (FTC) es que los usuarios, independientemente de si son una celebridad o no, revelen cuándo un anunciante ha pagado por una publicación.



En 2017, la FTC se comunicó con más de 90 "personas influyentes y comercializadores" para advertirles sobre el requisito de transparencia, que se refleja en el uso de la etiqueta #Ad o #Advertising, para referirse a un pago de por medio.



En Colombia, desde hace meses, la Superintendencia de Industria y Comercio viene adelantando planes por publicar unos principios de construcción común sobre las prácticas recomendadas para los influenciadores en redes sociales. Uno de los principales desafíos es establecer si el número de seguidores (que se puede manipular fácilmente con bots pagos en internet) es un criterio para definir quiénes si y quiénes no deben referenciar ese tipo de relaciones comerciales y si el intercambio de bienes constituye o no una forma de pago.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET