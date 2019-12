Instagram pone barreras a contenidos falsos y comentarios hirientes

La red social de fotografías Instagram anunció novedades en materia contenidos falsos y discurso violento. Para 2020, el material que sea catalogado como falso -con el apoyo de organizaciones independientes aliadas- tendrá una barrera en la que un mensaje de advertencia cubrirá la publicación. De esta forma, quienes quieran verla tendrán que hacer un clic adicional para visualizarla.



La medida llega después de la expansión de su programa prueba de verificación de hechos en EE. UU. A partir de mayo la red social trabajará con 45 organizaciones aliadas para evaluar la veracidad del contenido de fotos y videos en su aplicación.

El material calificado como falso tampoco aparecerá en los contenidos destacados de Explorar o en las búsquedas de etiquetas y las advertencias que cubren contenido aplicarán tanto al feed como a las historias.

Desde octubre de este año, Facebook, propietaria de Instagram, adquirió un sistema de advertencia similar. Sin embargo, no ha estado libre de polémica puesto que el gigante azul anunció que las medidas de 'fact checking' no aplicarán a discursos o publicaciones de políticos. En su medida Instagram adopta la misma posición.



Mientras Facebook ha dicho que la decisión busca facilitar el acceso a la información y permitir el debate en la red en vez de entrar a 'juzgar' qué discurso político miente, algunos sectores critican la medida por dejar a estos personajes fuera del control a la desinformación. El escepticismo es mayor después de que estas medidas son consecuencia de escándalos como el de Cambridge Analytica.



Con la prueba en Instagram, la red social usará su tecnología de coincidencia de imágenes para encontrar fotografías que se deriven como copias de contenido falso. Con esto, la etiqueta de advertencia no solo aplicará a la publicación original sino también a las réplicas que se publiquen posteriormente.



En los últimos meses, Facebook ha venido tomando medidas para evitar que el escrutinio de legisladores termine dividiendo a la compañía de sus principales productos: WhatsApp e Instagram. Después de anunciar la integración de losprotocolos de encriptación para los sistemas de ambas con los de Messenger, también optó por cambiar su nombre y mostrar el mensaje Instagram from Facebook y WhatsApp from Facebook para hacer más evidente la relación entre las firmas.

Alertas antes de publicar

A partir de esta semana, Instagram también comenzó a alertar a los usuarios cuando están a punto de publicar en una foto o video si el texto podría ofensivo o podría ser acoso contra alguien. La idea es darle la oportunidad al usuario de "repensar" el texto antes de publicarlo.



A la hora de publicar, el sistema explicará que las frases son similares a otros contenidos que han sido reportados a Instagram en el pasado. El usuario encontrará la opción de editar, conocer más, para saber por qué su caption parece ofensivo, y la de compartir de cualquier forma, que en últimas podría ser reportada por otros usuarios en el futuro y de encontrarse como violatoria a las normas podría llevar a sanciones.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET