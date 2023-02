Gmail es una de las plataformas de correo electrónico más utilizadas por los internautas. Aunque en la mayoría de veces funciona sin ningún error, en algunas ocasiones tiene algunas fallas las cuales no dejan que las personas ingresen a su cuenta.

Acá le explicaremos cuales son los fallos más habituales que le impiden acceder a su cuenta de Gmail. Además, conocerá soluciones prácticas para que recupere su cuenta y vuelva a recibir correos y enviarlos con normalidad.

Verifique su contraseña

Uno de los principales problemas por los que las personas no pueden entrar a su Gmail, es porque olvidan su contraseña. Si este es el caso Google ofrece una herramienta para que las personas puedan recuperar su cuenta y restablecer su contraseña, para esto solo es necesario seguir los pasos que le indican en el botón “¿olvidaste tu contraseña?”.



También, puede verificar si está escribiendo en mayúsculas o en minúsculas su contraseña, puede que parezca obvio, pero a veces este detalle se suele pasar por alto.



(No deje de leer: Así fue como BTS y el Army impulsaron el aprendizaje del coreano en Duolingo).

Problemas de sincronización

Algunos usuarios de Gmail han reportado que cuando intentan acceder a su cuenta reciben un mensaje que dice “cuenta no sincronizada” cuanto se registran desde la aplicación de Gmail en el celular.



Asimismo, es posible que reciba el mensaje de error diciendo que la aplicación funciona muy lento. Estos problemas pueden ser causados por diferentes razones, pero siguiendo estos pasos puede solucionarlo.



· Actualice su aplicación de Gmail en su celular, esto lo puede hacer desde Google Play Store o en App Store.

· Reinicie su smartphone.

· Compruebe su conexión a internet o que este funcione adecuadamente.

· Compruebe que tenga activado la sincronización de Gmail desde la aplicación de configuración de Android.

· Borre los datos de la aplicación desde “configuración”, “aplicaciones”, “Gmail”, “almacenamiento” y finalmente oprima “borrar datos”.

Facebook Twitter Linkedin

Uno de los principales problemas por los que las personas no pueden entrar a su Gmail, es porque olvidan su contraseña. Foto: iStock

El navegador tiene problemas



Hay diferentes problemas por los que el navegador no es capaz de acceder a su cuenta de Gmail.



· Esta falla puede estar relacionada con su contraseña o con los servidores de la plataforma. Si este es su problema, utilice otro navegador.

· A veces al instalar ciertas extensiones en Google puede provocar que el acceso a Gmail sea imposible. Pruebe desactivándolas para descartar que ese sea el problema.

· A veces las personas no pueden acceder a su cuenta si han cambiado de servidor DNS o si utilizan una VPN. Si este es su caso intente recuperar la configuración por defecto para que pueda entrar a su Gmail.



(Le también: Spotify: Cómo usar la app que muestra en un recibo las canciones más escuchadas).

La web de Gmail no carga

Estos son los motivos por los que Gmail tarda en responder o no carga.



· No tiene buena conexión a un internet estable.

· La plataforma de Gmail se ha caído. Aunque esto casi no sucede, puede pasar. En este caso solo se puede esperar hasta que el servicio se restablezca.

· Su computador está saturado. Esto sucede cuando una aplicación está acaparando los recursos del procesador o de la red.

· La aplicación en el celular ha dejado de funcionar. En este caso puede borrar el caché de Gmail o borrar y reinstalar la aplicación.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Liist, la nueva aplicación de Google con la que busca competirle a TikTok

WhatsApp: ¿en qué celulares dejará de funcionar desde el 1 de febrero?

¿Vendrían multas de $ 10 millones a los ciudadanos que usen 'apps' de movilidad?

¿Es posible que hackeen WhatsApp? Siga estas recomendaciones para evitarlo