¿No encuentra su cuenta de Gmail este viernes? Esto fue lo que pudo haberle pasado

Google hace varias semanas anunció que el 1 de diciembre, algunas cuentas del correo de Gmail se eliminarían por algunas especificaciones.



Seguramente, si usted está tratando de ingresar a la cuenta, y no logra hacerlo, es posible que su correo haya sido uno de los que Google eliminó por inactividad.



Estas tenían mayor vulnerabilidad en cuanto a violación de contraseñas por su abandono y para esto debía realizar algunos pasos, para evitar su cierre definitivo.

Todavía está a tiempo para realizar una acción inmediata para que no le cierren su correo, entre las que se encuentran:

Inicie sesión con su usuario en Google a través de una app. Use Google Drive. Descargue una aplicación en Google Play Store. Haga una búsqueda en Google.​ Vea un vídeo en YouTube con esa cuenta de gmail. Lea o envie un correo electrónico.

Si usted había hecho uso de su cuenta, en otras aplicaciones como Google one, la cuenta no se verá afectada y seguirá funcionando.



Las cuentas que serán objeto de eliminación son aquellas que no hayan presentado algún tipo de actividad en los últimos dos años, especialmente a cuentas personales, por lo que correos educativos y empresariales no se verán afectados por la medida.



(Le puede interesar: El método desconocido para limpiar espacio de Gmail y recuperar almacenamiento)



De acuerdo con Ruth Kricheli, vicepresidenta de gestión de productos de la compañía de Mountain View, existen millones de cuentas que no han tenido algún tipo de actividad, por lo que se consideran una amenaza contra la ciberseguridad por contar con contraseñas demasiado vulnerables.



“Google ha estado dedicando años a invertir en tecnologías y herramientas para hacer frente a las amenazas de ciberseguridad que afectan a nuestros usuarios, y que la medida anunciada es parte de ese esfuerzo continuo para alcanzar dicho objetivo”, expresó la ejecutiva.

(Lea más: Elimine el 'spam' de su correo electrónico con esta actualización de Gmail)

Pasos para recuperar su cuenta si fue eliminada



Para poder recuperar su cuenta, existe aún una oportunidad para hacerlo, por esto tenga en cuenta:

Responda algunas preguntas para confirmar que es su cuenta. Ingrese a la opción 'Recuperación de cuenta', allí aparecerán más sugerencias para poder recuperarla. Responda la mayor cantidad de preguntas que le aparezcan en pantalla. Algunos usuarios, después de seguir estos pasos, puede que no logren recuperar su cuenta, pero aquellos que puedan hacerlo lo adecuado es que creen una nueva contraseña.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

