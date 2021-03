NewNew, nueva app en la que influencers hacen lo que seguidores votan

En las redes sociales es frecuente ver que cualquier persona, sea influencer o no, algún día lanza una pregunta sobre cuál decisión tomar en cualquier aspecto de su vida: ¿Qué color de ropa escojo hoy: rojo o verde?



(Lea también: Lluvias en Bogotá: estas son las vías y zonas afectadas por aguacero).

Pues bien, una nueva plataforma llamada NewNew permite que estas preguntas puedan hacerse desde Instagram, Snapchat o Twitter y quien la haga, gane por ello.



El asunto es así: el creador de la encuesta da a elegir entre dos opciones a sus seguidores y ellos pagan para votar. Al final, el creador de la encuesta deberá hacer lo que han dicho la mayoría de sus seguidores, pues han pagado por ello.



(Además: Estas son las balaceras de los últimos días en Bogotá).

La plataforma lanzada a finales del 2020 hace parte de las nuevas apuestas que permiten que los llamados ‘creadores digitales’. Foto: Captura de pantalla NewNew

“Estamos construyendo una economía de la atención en la que puedes comprar momentos de la vida de una persona, y llevamos esto más allá al permitir y habilitar a la gente para que controle esos momentos", dijo Courtne Smith, creadora de la plataforma, según reportó el portal especializado en tecnología, Xataka.



(Más noticias en ELTIEMPO.COM: Carro de alta gama cayó del quinto piso de un parqueadero en Medellín).



La aplicación, que por ahora solo está disponible en iOS en la App Store de Apple, inicialmente también lo estará solo para influencers. De esta manera, es como si los seguidores fueran capaces de ‘controlar la vida’ de sus ídolos, pagando por ello. Como la misma compañía desarrolla describe su producto, se trata de un "mercado de valores humano".



(Le puede interesar: Las fotos de la impresionante tormenta de arena que azota a Pekín).





Sin embargo, según dijo la misma Smith se espera que eventualmente todos, desde celebridades hasta personas promedio, puedan aprovecharla para monetizar sus vidas.



De acuerdo con un análisis publicado en ‘The New York Times’, la plataforma lanzada a finales del 2020 hace parte de las nuevas apuestas que permiten que los llamados ‘creadores digitales’ moneticen y la economía de los creadores representa el "tipo de pequeña empresa de más rápido crecimiento", según un informe de 2020 de la firma de capital de riesgo SignalFire, dice ‘The New York Times’.



(Lea también: Colombiana denuncia suplantación de su imagen en OnlyFans).



Así, con esta nueva oportunidad de rentabilizar todo tipo de interacciones en redes sociales, se abren nuevas posibilidades, pues como reportan medios especializados, no es la única apuesta que se ha centrado en esa monetización que se puede obtener de las audiencias.



Tendencias EL TIEMPO