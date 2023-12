Netflix y Bumble anuncian alianza para ayudar a las parejas en sus citas: así funciona

Bumble, la aplicación de citas donde las mujeres dan el primer paso, y Netflix, una de las plataformas de 'streaming' más importantes del mundo, anunciaron que se unieron con el fin de proporcionar a la comunidad Bumble una posibilidad de encontrar una pareja y ser el contenido en línea como series y películas.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son las telenovelas disponibles dentro del cátalogo de la plataforma. Foto: Kara para ask, Nuevo rico nuevo, Amar y vivr

Este acuerdo inició el pasado 6 de diciembre y consiste en que las personas que hayan hecho match en Bumble pondrán a prueba su conocimiento con el juego de preguntas temático de Netflix, alrededor de algunos de los programas más populares, incluyendo Emily in Paris, La Casa de Papel, Merlina, One Piece y más.



El juego de preguntas de Bumble necesita que ambas personas respondan la pregunta antes de que se revelen las respuestas y así dar un resultado de compatibilidad para ayudar a que los encuentros sean mucho más amenos.



Puede leer: Netflix transmitirá por primera vez un partido de tenis en vivo: estos son los detalles



"Lo que vemos dice mucho sobre quiénes somos y esta campaña es una forma emocionante para que nuestra comunidad se conecte a través de los distintos géneros y títulos de Netflix. En una encuesta reciente, el 72% de las personas respondieron que han hablado de televisión y películas durante una cita, por lo que sabemos que esta categoría es una de las favoritas de nuestra comunidad", dijo Olivia Yu, Bumble Global VP of Partnerships.



Una encuesta realizada por Bumble arrojó que el 78 % de los encuestados indicaron que es más fácil hablar con sus matches cuando tienen el mismo gusto en televisión y cine. Además, el 59% de la Generación Z afirma que compartir el gusto por los mismos programas de televisión y películas hace que una potencial pareja sea más atractiva.



La función fue bautizada como “Encuentra el date para continuar viendo” y estará disponible todas las noches en la aplicación Bumble en Argentina, Colombia y México, hasta el 27 de diciembre de 2023.

También puede leer: