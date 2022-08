Un informe de Bloomberg señala que es posible que la nueva suscripción que será más económica en Netflix no muestre comerciales en todo el contenido y que además podría cortarlos en las películas originales más nuevas, así como en ciertos programas para niños.

Es posible además que Netflix no publique anuncios durante las películas originales cuando se estrenen por primera vez y, en cambio, insertará anuncios en una fecha posterior.



Aún no se conocen los tiempos y detalles pero el informe señala que esta decisión puede ayudar a aliviar algunas de las preocupaciones que los cineastas.



Además en el caso de la programación infantil, Netflix también recibirá el tratamiento sin publicidad, al igual que Disney Plus planea hacerlo , y lo mismo puede ocurrir con el contenido producido por estudios externos.



También es posible que algunos estudios no permitan que Netflix publique anuncios durante ciertos programas o películas con licencia de la compañía y la manera de solucionarlo es al reproducir anuncios antes o después del programa.



La decisión de la empresa de incorporar publicidad se dio después de que Netflix informara una pérdida de suscriptores por primera vez en más de una década y se presume que llegará a principios de 2023.



De igual forma es probable que la plataforma no le permita descargar ninguna de las películas o programas de TV para verlos sin conexión si tiene esa suscripción.

