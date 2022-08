El cambio de Netflix de aplicar un plan con anuncios toma cada ve más forma, de acuerdo con Bloomberg ya se conoce el precio y los detalles de cómo funcionarán los anuncios.

Lo inicial es que la nueva suscripción estará entre 7 y 9 dólares al mes. Es decir, poco más de la mitad del plan Estándar, que está en 15,49 dólares y que el plan Premium, que sale por 19,99 dólares.



Además la compañía planea estrenar los anuncios en la plataforma en el último trimestre del año, inicialmente no estaría en todos los mercados, pero sí a unos seis países, aún no se conoce a cuáles.



Microsoft, estará en alianza con la aplicación para ofrecer la tecnología publicitaria.



Se estima que una vez estrenado, Netflix llevaría a los contenidos unos cuatro minutos de anuncios por hora, según fuentes, la publicidad llegaría antes y durante la serie o película no después. Es decir, que se podría seguir viendo una capitulo de la serie seguido o película al acabar la anterior.



El problema al que se están enfrentando las OTT, servicios Over-the-top media, como Hulu o como Amazon Prime que tienen una publicidad similar al iniciar la reproducción de los contenidos es que es se pueden repetir muchas veces los mismos anuncios.



Otra de las novedades que tendrá esa suscripción es que en el código de la aplicación de iOS ya se deja entrever que el plan publicitario no permitirá descargas para reproducir sin conexión.





