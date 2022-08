Desde noviembres del año pasado, Netflix ofrece a sus suscriptores videojuegos gratuitos, pero muy pocos los usa pues según un estudio de Apptopia, los juegos de Netflix se han descargado poco más de 23 millones de veces y tienen una audiencia diaria promedio de 1,7 millones.

Se estima que el servicio de streaming tiene 221 millones de suscriptores de Netflix, es decir que 200 millones de personas que tienen acceso a la biblioteca de juegos pero o no saben de la existencia o les interesa jugarlos.



Solo el uno por ciento de sus usuarios están usando el beneficio



Al inicio Netflix lanzó una biblioteca limitada con juegos como : Stranger Things: The Game, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up y Shooting Hoops.



Actualmente tiene más de 25 juegos móviles que las personas pueden descargar a través de la aplicación Netflix en dispositivos Android o iOS, como Into The Breach, y otro beneficio adicionales que estos juegos no contienen anuncios ni microtransacciones.



También hay opciones como Preguntados que aparece como una serie y carga preguntas a diario.



Aún no se sabe cuál será el futuro de este catalogo o como será potenciado, pues la aplicación actualmente enfrenta un problema para mantener a los usuarios ya que desde principios de este año, ha perdido 1,2 millones de suscriptores.

