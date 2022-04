Netflix está empezando a planear cambios dentro de su plataforma de streaming. Una de estas estrategias está enfocada en controlar el acceso a su catálogo de producciones y atacar al bolsillo de los suscriptores.



Uno de los anuncios más recientes que hizo la compañía es que ampliará su prueba que cobra a los miembros de su plataforma un precio más alto si comparten cuentas con personas fuera de su hogar.

Desde marzo se están llevando las pruebas piloto en Chile, Costa Rica y Perú, pero ahora planea implementar la solución en los mercados globales, incluido EE. UU., en aproximadamente un año, aseguró TechCrunch.



Puede leer: Diez datos curiosos sobre las cajas negras de los aviones y cómo funcionan



Los suscriptores de Netflix que tienen planes Estándar y Premium pueden agregar "subcuentas" dentro de su perfil con personas con las que no residen. Ahora, cada cuenta tendrá su propio perfil y recomendaciones personalizadas, pero también tendrá otro nombre de usuario y contraseña.



La tecnología que utilizará Netflix para identificar si las personas residen en el mismo espacio no se basa en datos de ubicación como GPS sino que usa la misma información que emplea para brindar su servicio hoy a sus usuarios finales, incluida una dirección IP, identificaciones de dispositivos y otra información sobre los dispositivos que iniciaron sesión en la cuenta de Netflix en todo el hogar, agregó el mismo medio.



Le puede interesar: Apple deberá pagar millonada a comprador por no incluir cargador de iPhone



Actualmente, Netflix informó que tiene cerca de 100 millones de personas en todo el mundo que comparten sus cuentas de usuario, y más de 30 millones de ellos se encuentran solo en EE. UU. y Canadá.



En sus mercados de prueba, el costo adicional para quienes no son miembros del hogar es de 2.380 CLP en Chile, $2,99 USD en Costa Rica y 7,9 PEN en Perú. Se espera que próximamente se conozcan los valores para el resto de países.

También puede leer:

Sony y Lego le apuestan al metaverso de Epic Games con importante inversión ¿Cuál es la ciudad del país que tiene el internet más rápido?

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET