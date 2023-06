Hace algunos meses, ChatGPT tuvo una irrupción a nivel global tras el lanzamiento que prometía traer una revolución tecnológica y que ha puesto a temblar a miles de personas, quienes sienten que puede ser ‘reemplazadas’ por el desarrollo de la Inteligencia Artificial.



Fue sustituida porque su empresa iba a usar ‘chatbots’

Esto fue lo que le sucedió a Emily Hanley, quien a través de su cuenta de TikTok, relató la historia particular en la empresa donde trabajó durante varios meses y fue sustituida por la Inteligencia Artificial.



En un video que ya cuenta con más de 49 millones de reproducciones en esta red social, la mujer comentó que trabajaba como redactora en una importante empresa que decidió apostar por los ‘chatbots’ para desarrollar la misma función que ella misma realizaba.



Según cuenta la mujer, todo ocurrió ‘de un día para otro’, cuando su empleador decidió prescindir de sus servicios a causa del uso de la herramienta tecnológica que iba a desempeñar las veces de 'copywritting'.

Pero la insólita historia no quedó ahí, Emily reveló que después de un largo periodo buscando trabajo como redactora, una empresa se interesó en sus cualidades y su perfil, por lo que decidió contactarla para desempeñar una función ‘intrigante’.



La joven firmó un contrato temporal de 6 meses con la empresa que le ofrecía un puesto como redactora con un salario ‘digno’. Sin embargo, nunca le explicaron sobre qué iba a escribir y cuáles iban a ser sus funciones.



Al ingresar a su nuevo trabajo, Emily Hanley se llevó una gran sorpresa al descubrir que todo lo que escribía era ingresado en una Inteligencia Artificial a la cual ‘estaba entrenando’ para realizar las funciones que ella misma hacía.



"Quieren que entrene a la IA para que haga mi trabajo. Y voy a tener que cogerlo. Voy a tener que trabajar aquí porque no puedo pagar mi apartamento. No tengo salida, no hay otra opción para mí ", fueron las palabras de la joven en la plataforma de TikTok.



Ella se dio cuenta que su contrato temporal no iba a ser renovado, debido a que le estaba ‘enseñando’ a los ‘chatbots’ a cómo producir textos y artículos perfectos que iban a ser reproducidos en el mundo digital.



Además, Emily Hanley indicó que siente una gran preocupación por el trabajo de miles de personas que se dedican a este tipo de actividades en varios lugares del mundo. La mujer señaló que la Inteligencia Artificial ‘dejará sin trabajo a millones de redactores a nivel global’.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

