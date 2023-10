¿'Modo compañero' en WhatsApp? Conozca qué es y cómo activarlo en su celular

Con más de 2.000 millones de usuarios activos, WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en el mundo. Esto se debe a que tiene diferentes funciones, como las llamadas grupales, una configuración de privacidad a detalle, mensajes temporales, entre otras.



Por lo tanto, ha estado buscando una mejoría en su interfaz agregando una serie de nuevas opciones a lo largo de los años, para así brindarle a los usuarios una experiencia positiva.



(Lea también: WhatsApp prueba la capacidad de fijar mensajes en los chats).

Una de las nuevas funciones que presenta WhatsApp es la del "modo compañero", la cual hace parte del "modo multidispositivo", que se desarrolló hace muy poco. En este apartado le contamos de qué se trata y cómo podrá activarlo.

¿Qué es el 'modo compañero'?

El 'modo compañero' es una herramienta que le permite abrir su cuenta de WhatsApp en otro dispositivo sin tener que salir de la cuenta inicial. Podrá hacer uso de esta función las veces que desee.



De modo que ya no solo tendrá esta opción disponible en su computador, a través de WhatsApp Web, si no que también podrá tener la misma cuenta de WhatsApp sincronizada en varios teléfonos o tabletas.



Aunque esta función no afecta ninguna versión de la app, debe tener en cuenta que solo podrá iniciar la sesión en los celulares que tengan el mismo sistema operativo de la cuenta original.

¿Cómo activarlo en su celular?

Es importante que tenga descargada la versión beta de WhatsApp en los dos dispositivos de los que hará uso. Para activar la función debe seguir el siguiente paso a paso:



1. Deberá abrir la aplicación del teléfono secundario, la cual generará un código QR único.



2. Luego debe acceder a la configuración del celular que tiene la cuenta original, navegar hasta "Dispositivos vinculados" y elegir "Vincular un dispositivo".



3. Por consiguiente, es importante que escanee el código QR generado por el dispositivo secundario, lo que le permitirá conectar los teléfonos móviles y sincronizar automáticamente el historial de chats.



4. Después de que se hayan sincronizado todos sus chats, podrá usar la aplicación en los dos dispositivos sin ningún problema.



Recuerde que esta herramienta está disponible tanto en el sistema operativo iOS, como en Android.

La opción se activa por medio de un código QR. Foto: iStock / WhatsApp

Esta función le beneficiará a las personas que tengan más de un celular a su alcance en el día a día, ya sea que usen uno para el trabajo y otro para asuntos personales, pues tendrán todos sus chats en el dispositivo que deseen.



Por lo tanto, en los dos celulares tendrán las mismas funciones básicas y el cifrado extremo a extremo que garantiza la privacidad en los mensajes.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

