Modo borracho, la app que podría salvarlo de pasar penas por el trago

El arrepentimiento que viene después de pasar por una situación bochornosa o incómoda debido al estado de embriaguez es tan viejo como el alcohol mismo. Pero, en los últimos años, con el acelerado desarrollo de las tecnologías de la comunicación, los errores se han vuelto, digamos, un poco más fáciles de cometer.



No es lo mismo escribir un comentario inadecuado en una carta, como se hacía hace 200 años, que enviar un mensaje instantáneo por WhatsApp.



Tan común se ha vuelto esta problemática que una empresa china, conocida como Gree Electric anunció que desarrolló un software que es capaz de evitarles estas 'penas' a sus usuarios. Su nombre es Modo borracho, y podrá blindarlo de cometer equivocaciones cuando no esté sobrio.



Aunque su aplicación podría servir para muchas plataformas, su uso más común seguramente va a ser en las redes sociales que permiten enviar mensajes y hacer publicaciones de forma instantánea.



El plan de la compañía es que la app esté disponible en dispositivos con iOS y Android. Foto: iStock

¿Cómo funcionará?

Según el portal web chino 'My Drivers', el primer paso después de descargar el Modo borracho será establecer una serie de reglas para el uso de distintas aplicaciones. Tendrá la opción tanto de bloquear el envío de mensajes de forma total, como de retrasarlos, por si desea volver a 'echarles un ojo' más tarde, y así confirmar que no se trata de un error de tragos.



También se podrá determinar cuáles serán los parámetros de verificación que le permitirán demostrar que usted se encuentra lo suficientemente sobrio para hacer un uso responsable de sus redes sociales.



Para que el Modo borracho pueda serle útil, el usuario deberá activarlo siempre que sepa que va a estar consumiendo alcohol a niveles que afecten su capacidad de tomar decisiones.

¿A partir de cuándo estará disponible?

Por lo pronto no se conoce una fecha de lanzamiento, pues la empresa Gree Electric hasta ahora ha dado a conocer la patente del software.



No obstante, lo que sí se sabe es que sus intenciones apuntan a que el Modo borracho esté disponible tanto en dispositivos iOS como en Android.



Aunque Gree Electric no ha confirmado con qué aplicaciones podría funcionar el Modo borracho, sí ha señalado que está en busca de acuerdos con gigantes tecnológicos como Facebook (propietaria de WhatsApp e Instagram) y Twitter.



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de El Universal (GDA - México)