Usuarios piden eliminar el Uber chino tras muerte de pasajeros

Miles de usuarios chinos han manifestado su deseo de eliminar la aplicación de movilidad compartida más popular en China, después del presunto asesinato de una mujer mientras utilizaba el servicio de transporte de Didi.

Semanas atrás la compañía de movilidad compartida Didi Chuxing fue criticada por los usuarios y varios medios locales después de la supuesta muerte de un usuario, a pesar de que un pasajero anterior se había quejado sobre el comportamiento del mismo conductor. La empresa con sede en Beijing se disculpó públicamente y prometió una revisión de sus servicios.



Esa última muerte, la segunda en tres meses después de que una azafata fuera supuestamente asesinada en mayo, ha generado un movimiento en redes sociales de China en el que se invita a los usuarios a eliminar la aplicación en señal de protesta.

La presión de redes sociales llega en un momento en el que la startup intenta convertirse en un gigante mundial de movilidad compartida que sea capaz de enfrentarse a Uber globalmente.



La actriz china Wang Xiaochen publicó imágenes en su cuenta de Weibo, el Twitter chino, donde mostró a sus 9 millones de seguidores cómo borraba la aplicación Didi, mientras el mensaje decía "¡adiós!". El estado de la artista recibió 285.000 'me gusta' y generó más de 40.000 comentarios, dentro de los cuales muchos ilustraban a seguidores que decían que habían hecho lo mismo.



Otros usuarios decidieron quejarse directamente en la cuenta de Weibo de la startup de movilidad compartida. Una respuesta popular de un usuario obtuvo 63.000 'Me gusta' al indicar que "si bien no podían evitar que Didi hiciera una fortuna, podían desinstalar la aplicación".



Didi, que no se pronunció ante los miles de comentarios, cuenta con más de 30 millones de usuarios activos diarios.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters