El Ministerio de Educación francés ha prohibido el uso de Office 365 Education y Workspace for Education, que son las variantes que Microsoft y Google ofrecen cada uno de manera gratuita para instituciones educativas y estudiantes.

La razón es que las versiones gratuitas no tienen la calificación SecNumCloud, una verificación que hace la Agencia Nacional Francesa de Ciberseguridad (ANSSI) para los productos comerciales en la nube.



De hecho se asegura que la versión gratuita de Microsoft Office 365, equivale a una forma de dumping ilegal.



De igual manera se estima que las instituciones educativas deberían utilizar suites colaborativas de Europa, que también alojen los datos dentro de la Unión Europea y no los transfieran a Estados Unidos.



Por ese mismo motivo, en la Unión Europea , no solo Francia sino también Alemania han prohibido el software.



La razón es que Microsoft y Google no cumplen con la normativa europea sobre datos, ni con una sentencia de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que regula el intercambio de datos a través de las fronteras.



Las empresas han buscado soluciones al tema, por ejemplo, Microsoft, anunció Microsoft Cloud for Sovereignty, un servicio que permitirá a los clientes del sector público utilizar los servicios en la nube de la compañía de una manera que sea coherente con las políticas.



En el caso de Google, busca que los datos de los usuarios de la UE puedan ser procesados de acuerdo con una normativa específica para el final del 2022.​

