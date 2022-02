En 2016 Merqueo inició su camino como supermercado 100% en línea , ahora que cumple 6 años de operaciones en Colombia reporta un incremento de usuarios de más del 500% y hasta un 800% en el número de órdenes desde su fundación.



La tienda digital ahora ya no tiene solo opciones de supermercados o hipermercados, sino que ha incluido tiendas especializadas ha tenido tras 2020 y 2021 una fuerte expansión por el uso de la tecnología por parte de los colombianos.

"En los últimos seis años hemos construido una manera de vivir y de hacer mercado, hemos aportado a hacer una sociedad más equitativa en base a la tecnología, celebramos el gran crecimiento que hemos tenido en Colombia,estamos en 35 ciudades en donde esperamos crecer a doble dígito durante 2022 y queremos llegar a seis ciudades más en el país”,dijo Felipe Ossa, Chief Operating Officer de Merqueo.





La canasta total de artículos de Merqueo ha crecido 33 veces más desde sus comienzos, "hemos también evolucionado mucho en el negocio que teníamos hace seis años y no somos solamente intermediarios, las personas ven un ahorro significativo, esto gracias al uso de la tecnología, somos ahora una sombrilla de muchas cosas, nacimos en Bogotá pero ya estamos en México y en Brasil, hemos cruzado fronteras y nos hemos fortalecido", agregó.



El año pasado,la app desarrolló el servicio Ultra que garantiza entregas inmediatas en 30 o gratis gracias a su red de tiendas ocultas ubicadas estratégicamente en cada ciudad.



"Estamos fortaleciendo aún más nuestra tecnología usando Machine Learning, para que la compra sea más personalizada y seguiremos reinventándonos, tras la ronda de inversión de 70 millones de dólares buscamos fortalecernos en más ciudades 2 en México, tres más en Brasil y en Colombia junto con más adopción del servicio, no porque más usuarios compren sino porque los actuales compren más, esta es nuestra meta", dijo.



La experiencia y la base de tecnología, serán parte de la estrategia para "que no haya un motivo para no pedir por merqueo, queremos hacerlo una decisión sencilla, con beneficios en tiempo, en precios y en facilidades .Hoy en día solo el 1% de las compras de supermercados en Colombia están en online y se espera que esta tendencia alcance el 20% en los próximos siete años", agregó.



