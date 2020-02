Menos anuncios molestos e intrusivos en Chrome

En su blog oficial Chrome anunció su decisión de empezar a bloquear los anuncios que no cumplan con las nuevas normas pactadas por el Coalition for Better Ads, un consorcio de empresas que se centran en mejorar las experiencias de los usuarios con la publicidad en internet a partir del próximo cinco de agosto.

La evolución de los anuncios se hará por medio de la Coalition for Better Ads encargada de brindar orientación a compañías como Google basadas en los comentarios de usuarios en todo el mundo.

Este miércoles la coalición para mejores anuncios habló sobre un nuevo conjunto de estándares para publicidad que se muestra durante el contenido de video, basado en una investigación de 45,000 consumidores en todo el mundo.

Según la investigación son tres las experiencias publicitarias que lo usuarios consideran perjudiciales para el contenido de video que dura menos de ocho minutos.

El primer es el anuncio pre-roll largos y no omitibles o grupos de anuncios de más de 31 segundos que aparecen antes de un video y que no se pueden omitir en los primeros 5 segundos.

El anuncio pre-roll largos y no omitibles es un grupos de anuncios de más de 31 segundos que aparecen antes de un video y que no se pueden omitir en los primeros 5 segundos. Foto: Coalition for Better Ads

El segundo es el anuncio intermedio de cualquier duración que aparece en el medio de un video, interrumpiendo la experiencia del usuario.

El anuncio intermedio es aquel que aparece ene medio de un video y no tiene una duración especifica. Foto: Coalition for Better Ads

Y en tercer lugar están el anuncio con imágenes o de texto que aparecen en la parte superior de un video y cubren más del 20 por ciento del contenido de este.

Los anuncios de display grandes son los que aparecen de un momento a otro y ocupan un porcentaje considerable de la pantalla. Foto: Coalition for Better Ads

Poniendo atención a la investigación de la Coalición, Chrome ampliará sus protecciones para los usuarios y dejará de mostrar todos los anuncios en sitios de cualquier país que muestren repetidamente estos anuncios disruptivos.

Además, en el blog Chrom también afirma que sitios web como YouTube serán revisados para asegurar que los estándares de calidad en cuanto a anuncios sean cumplidos.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET