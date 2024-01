¿Busca el amor en apps de citas? Preste atención a medidas de seguridad que debe tomar

Hace unos días, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta para que sus ciudadanos evitaran el uso de aplicaciones de citas en las principales ciudades del país, incluidas Medellín, Cartagena y Bogotá. Esto debido a que han ocurrido robos y muertes que involucran el manejo de este tipo de plataformas.



Sin embargo, este peligro no solo perjudica a los extranjeros, pues los colombianos que no tomen las medidas de seguridad adecuadas podrían verse afectados por posibles estafas, robos u otros peligros.



(Lea también: EE. UU. pide a sus ciudadanos no usar apps de citas en Medellín por robos y asesinatos).

Cualquier persona que se registre en una aplicación de citas debe ser consciente de los riesgos que implica intercambiar información e interactuar con personas extrañas FACEBOOK

TWITTER

“Las muertes parecen involucrar excesos involuntarios de drogas o son presuntos homicidios. (...) Varias involucran el uso de aplicaciones de citas en línea”, indicó la embajada por medio de un comunicado.



“Numerosos ciudadanos estadounidenses en Colombia han sido drogados, robados e incluso asesinados por sus parejas colombianas”, aseguró la misiva.



Por lo tanto, los usuarios que manejan estas plataformas en búsqueda de alguna relación no están exentos de sufrir ciertas amenazas, que podrían ir desde el robo de su información hasta chantajes con fotos íntimas y más.



(Siga leyendo: Netflix y Bumble anuncian alianza para ayudar a las parejas en sus citas: así funciona).



"Cualquier persona que se registre en una aplicación de citas debe ser consciente de los riesgos que puede significar para ellos intercambiar información e interactuar con personas extrañas. El acceso a datos personales como la dirección, lugar de trabajo, nombre, teléfono, etc., por personas malintencionadas aumenta los riesgos de trasladar las amenazas del mundo virtual al físico", Eduardo Chavarro, director del grupo de Respuesta a Incidentes y forense digital en Kaspersky.

Medidas de seguridad que debe tomar al usar aplicaciones de citas

De acuerdo con un reciente estudio publicado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, esto es lo que debe tener en cuenta si planea usar una o varias aplicaciones de citas:



- Si planea reunirse con su 'match' es importante que tome medidas como: encargarse de su propio transporte, reunirse en un lugar público y compartir su ubicación geográfica con una persona de confianza.



- Limite la información personal que piensa compartir. No se recomienda compartir datos como su apellido, empleador, fotos con amigos u opiniones políticas.



- Ingrese su ubicación manualmente cuando sea posible.



- Utilice la autenticación de dos factores.



- Elimine u oculte su perfil si ha dejado de usar la aplicación.



- Verifique la configuración de privacidad en las apps de citas para asegurarse de que su información confidencial, como la dirección de su casa o el lugar de trabajo, no se haga pública.



- No comparta su número de teléfono, por lo menos hasta que esté seguro de que la persona con quien entabló una conversación es de fiar.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO