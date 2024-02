Max llegó a Colombia: estos con los cambios y diferencias con HBO Max

Hace algunas semanas se comunicó que, como ocurrió en Estados Unidos, HBO Max se transformará en Latinoamérica. Esto quiere decir que la plataforma de streaming, con variedad de series y películas, tendrá ajustes tras la fusión de las compañías Warner Bros. y Discovery.

Aunque puede sonar una simplificación del nombre a Max, en realidad se trata de toda una incursión de los contenidos de Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim que se suman a los de HBO, Warner Bros. y los superhéroes del universo DC.



Además, los usuarios de Max tendrán a su disposición un catálogo de 37.000 horas, el cual incluye decenas de películas, como Harry Potter, Barbie, Rápidos y Furiosos, y series como Game of Thrones, The Big Bang Theory, Looney Tunes, Rick & Morty, entre muchas otras.



Ese cambio empezó a desplegarse este martes 27 de febrero y muchos usuarios, al intentar abrir su plataforma, encontraron un aviso que indica que esta aplicación ya no está activa. Por lo tanto, es necesario descargar una nueva con el nombre actualizado: Max.



Incluso, en servicios que adecúan su televisor para convertirlo en SmartTV como Roku o Chromecast, la plataforma solicita una actualización de sistema para que pueda disfrutar de la nueva versión.



Al descargarla podrá acceder de manera inmediata a los servicios, Max no solicita correo o verificación, ya que toma los datos de la aplicación instalada anteriormente (HBO Max) pero en caso de hacerlo, solo necesitará usuario y contraseña, como es usual.



En su catálogo vendrán varias producciones latinoamericanas como la película colombiana 'Del Otro Lado del Jardín' Foto: Max Sitio Oficial.

Max: precios de las suscripciones en Colombia



Los colombianos que deseen adquirir una suscripción de Max podrán elegir entre tres planes:



- Plan básico con anuncios: disponible para dos dispositivos simultáneos, con resolución full HD y publicidad. El precio mensual es de 19.000 pesos. La suscripción anual cuesta 197.900 pesos.



- Plan estándar: además de los dos dispositivos simultáneos y resolución full HD, ofrece hasta 30 descargas de contenido para ver sin conexión a internet. El precio es de 24.900 pesos al mes y 237.900 pesos al año.



- Plan platino: destinado para cuatro dispositivos simultáneos, resolución full HD o 4K y sonido Dolby Atmos. Permite hasta 100 descargas para ver contenidos sin internet. Su precio es de 32.900 mensuales y 297.900 pesos por año.

