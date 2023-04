Twitter ha sufrido diversos cambios desde que el magnate Elon Musk compró la red social en octubre del 2022 por 44.000 millones de dólares. Por ejemplo, la implementación de nuevas funciones, despidos de la plantilla y otras polémicas, además de lanzar los modelos de suscripción con Twitter Blue o Twitter para empresas con el fin de obtener beneficios.

Elon Musk compró Twitter en octubre de 2022. Foto: AFP

Estos cambios han ocasionado que muchos de los usuarios se preocupen por cómo les pueden afectar las decisiones de la nueva dirección de la plataforma, por lo que se han lanzado a buscar alternativas ante la incertidumbre del futuro de la famosa red social.

En este sentido, ha aparecido otra red social en este sector que ha venido recolectando nuevos usuarios beneficiándose de la situación de recelo hacia Twitter. Se trata de Mastodon, la plataforma que se ha consolidado como su principal competidora, tras conseguir superar a nivel mundial el millón de usuarios activos en noviembre del año pasado.



Desde entonces Mastodon ha seguido creciendo y, para el 28 de marzo, contaba con más de 10,3 millones de cuentas, de las que 40.000 fueron creadas en el último día.



Tanto Twitter como Mastodon son espacios destinados al microblogging y comparten algunas similitudes, como que ambas tienen un límite de caracteres para las publicaciones, 280 en el caso de los tuits de cuentas regulares y 500 en el caso de los toots de Mastodon. Sin embargo, estas plataformas también tienen muchas diferencias.



La principal es la descentralización que ofrece Mastodon frente a Twitter. Tal y como recuerda la compañía de seguridad Eset, Twitter es una propiedad gestionada por la empresa Twitter Inc., que define todas las decisiones acerca de la plataforma, la política, las normas de moderación y la organización en general. Sin embargo, el caso de Mastodon es distinto.



Mastodon gGmbH es una organización sin ánimo de lucro encargada de desarrollar software de código abierto descentralizado. Esto significa que cualquier usuario, ya sea un particular o una entidad, puede aprovechar dicho código para crear sus propias “minirredes sociales”. Estas redes sociales son servidores y son capaces de estar interconectadas y comunicarse entre sí para conformar un universo conocido como ‘fediverso’.



Con esta estructura, cada servidor de Mastodon tiene independencia en prácticamente todos los aspectos. Sin embargo, todos los servidores acaban formando una estructura de red social global. Además, cada uno de estos servidores se crea para reunir a usuarios en función de intereses comunes, como la música, las aficiones o las profesiones.

Publicidad y contenidos

En Mastodon los usuario disponen de una cronología de ‘inicio’ con las publicaciones de las personas a las que siguen, una ‘local’ de los usuarios que se encuentran en la misma localización. FACEBOOK

TWITTER

Otra de las diferencias es el uso de publicidad. La organización de Mastodon no es lucrativa, los fondos que obtiene se basan en el patrocinio con sitios web como Patreon. De la misma forma, los servidores individuales pueden seguir esta fórmula de patrocinio o, incluso, ser gratuitos, según decidan sus administradores.



Teniendo esto en cuenta, Mastodon no incluye contenido publicitario en sus plataformas, tampoco vende datos ni tiene una cronología organizada por un algoritmo, como sí hace Twitter. En el feed de Mastodon los usuario disponen de una cronología de ‘inicio’ con las publicaciones de las personas a las que siguen, una cronología ‘local’ con las publicaciones de los usuarios que se encuentran en la misma localización y una cronología de ‘federada’ que muestra las publicaciones de todos los usuarios que utilicen un mismo servidor.



Por su parte, Twitter sí incluye publicidad, incluso ofrece herramientas para los tuits promocionados que facilitan a los anunciantes alcanzar al público objetivo de sus campañas a través de palabras clave.

Además, en su feed principal, modificado recientemente, utiliza un algoritmo que organiza las publicaciones en función de diferentes estructuras, según las pestañas ‘Para ti’ –cuentas y temas seguidos y recomendaciones– y ‘Siguiendo’ –cuentas seguidas–.



La compañía de ciberseguridad Eset también destaca la moderación de contenidos como una de las principales diferencias entre ambas plataformas. Como en Mastodon cada servidor dirige su red social, también escoge sus propias normas en cuanto al contenido que se puede publicar. En este sentido, se publican los contenidos que los responsables de cada servidor consideren correctos o seguros, o que más se adecuen con los usuarios.



En Twitter, el enfoque de la moderación es muy distinto. Las normas las establece un equipo jurídico y se aplican a todos los usuarios de la plataforma por igual. Se trata de un proceso más sencillo, pero desde Eset apuntan que esta puede ser una de las razones por las que los usuarios han encontrado más afinidad con Mastodon, ya que encuentran más libertad en el contenido publicado.



De hecho, Twitter está implementando cambios en estos aspectos ya que anunció que implementará medidas “menos severas” a las cuentas que infrinjan sus normas, en vez de suspender directamente estos perfiles.

Tras la llegada de Musk, Twitter ha sufrido diversos cambios y se han presentado despidos masivos. Foto: George Nikitin. EFE

Protección de los datos

Por otra parte, otra de las diferencias entre ambas plataformas que subraya Eset es la protección de los datos de los usuarios. En el caso de Twitter, la plataforma sufrió en el mes de enero una brecha que permitió la filtración de datos de más de 200 millones de cuentas. Aunque, posteriormente, luego de llevar a cabo una investigación, la compañía de Elon Musk afirmó que “no había pruebas” de que los datos filtrados fueran obtenidos de una explotación de sus sistemas.



Este tipo de ataques maliciosos pueden dar lugar a situaciones de phishing (ganarse la confianza de una persona para luego engañarla) de forma dirigida. En este sentido, Eset recuerda la cantidad de datos que almacena cada usuario en Twitter. Más aún si son cuentas que se suscriben a la aplicación de pago, ya que tienen más riesgo si se hace pública su información personal y financiera.



En cambio, en Mastodon cada servidor puede estar alojado en un disco local o en un servidor de almacenamiento en la nube de servicios como Amazon o Google Cloud. Esto significa que los datos de los usuarios de Mastodon se almacenan en miles de servidores distintos, por lo que, aunque sigue habiendo posibilidades de sufrir un ataque, no se verán afectadas todas las cuentas de los usuarios, solo las de ese servidor, tal y como explica Eset.



No obstante, es difícil asegurar si una red social es más segura que otra. En los servidores de Mastodon se desconoce a quién se confían los datos, tampoco se sabe por qué han decidido gestionar un servidor Mastodon o qué tan seguro está el servidor de ataques y filtraciones.



