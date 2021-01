Crean app que ayudaría a entender lo que los gatos dicen con maullidos

¿Quiere descifrar lo que su gato intenta decirle cuando le maulla? Ahora es posible hacerlo con MeowTalk, una aplicación que traduce los maullidos de los felinos.



Fue creada por Javier Sánchez, ex ingeniero del altavoz inteligente Alexa, de Amazon. Graba el sonido del maullido y luego intenta identificar qué significa. Hasta ahora hay 13 frases en el vocabulario de la aplicación, entre las que se encuentra ‘¡Aliméntame!’, ‘¡Estoy enojado!’, ‘déjame salir’, ‘¡déjame solo!’, entre otras.



Sin embargo, el dueño del gato también puede etiquetar los sonidos para que así se cree una base de datos y que el software de inteligencia artificial aprenda a comprender mejor la voz de cada felino y pueda traducir con más precisión.



Esto es funcional debido a que el maullido de cada gato es único y se adapta con respecto a su dueño. De hecho, algunos animales son más vocales que otros.



En este sentido, la aplicación no se basa en datos genéricos para sonidos de gatos, sino que su traducción es diferente para cada perfil.



"Esto les permitirá comunicarse con su gato, o al menos comprender la intención de su gato y construir una conexión muy importante", señaló a la ‘BBC’ Javier Sánchez.



El creador también ha reconocido que aún hay fallas por afinar en la aplicación. “No es un lenguaje, pero tienen algo que es lo que nosotros traducimos a palabras”, aseguró.



De hecho, varios usuarios se han quejado de las imprecisiones de las traducciones. "Estaba recibiendo la traducción '¡Estoy enamorado!' 90% de las veces", dijo uno de ellos en la reseña de la aplicación.



Sobre esto, Juliette Jones, especialista en comportamiento de gatos en la asociación de protección animal Wood Green-The Animals Charity, dijo al medio británico que como la aplicación depende de que el propietario etiquete las traducciones, hay espacio para la falta de entendimiento.



"Puede haber algunas inexactitudes que podrían dar a los dueños una impresión equivocada sobre lo que sienten sus gatos", explica.



El maullido de cada gato es único y se adapta con respecto a su dueño. Foto: iStock

Por otro lado, ha habido comentarios positivos que aseguran que es una herramienta divertida y funcional.



"Por ahora, si no se lo toma demasiado en serio, es una aplicación realmente divertida. Y quién sabe, tal vez con el tiempo realmente aprenda el verdadero maullido de mi gato para todos los casos. Ciertamente parece prometedor", indicó otro usuario.



Anita Kelsey, conductista de gatos y autora del libro 'Let's Talk About Cats' ("Hablemos de los gatos"), concuerda. "Todo lo que podemos hacer es divertirnos pensando en lo que podrían estar diciendo desde nuestra propia perspectiva humana. No hay nada de malo en divertirse con tu gato", le dijo a 'BBC'.



Javier Sánchez contó que el objetivo final es desarrollar un collar inteligente que traduciría el maullido del gato instantáneamente y una voz humana hablaría a través del collar con lo que el felino está intentando decir.



La aplicación está disponible de forma gratuita tanto en Google Play Store como en la App Store de Apple.



Tendencias EL TIEMPO