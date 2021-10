El caos que Mark Zuckerberg vivió en las oficinas de Facebook tras caída

Un caos completo.



Eso es lo que significó para miles de millones de usuarios en todo el mundo la caída conjunta de Facebook, WhatsApp, Instagram y Oculus, propiedades de Mark Zuckerberg.

Esta se configuró como la peor caída de la plataforma desde 2008, cuando Facebook estuvo fuera de servicio casi un día completo debido a un error. En aquel entonces afectó a ochenta millones de usuarios, cifra lejana a los cerca de tres mil millones de usuarios que ostenta hoy en día, según datos de DataReportal.



Esta nueva falla de los servicios de Facebook completó más de cinco horas.



Tal como lo reportó el medio especializado en tecnología ‘The Verge’, los empleados de Facebook se encontraban, en gran parte, incomunicados.

WhatsApp se cayó durante más de seis horas, así como Facebook e Instagram. Foto: iStock

Varios de ellos le informaron al medio citado que tuvieron que recurrir a correos electrónicos de Outlook, LinkedIn, FaceTime y Discord para comunicarse.



Otras herramientas de uso cotidiano, como Zoom y Google Docs, quedaron inutilizables ya que deben registrarse con sus cuentas corporativas para usarlas.



De hecho, según reportó 'The New York Times', algunos empleados que volvieron a la presencialidad no pudieron ingresar a las oficinas debido a que sus insignias digitales también dejaron de funcionar.



Para solucionar esta falla, la compañía tuvo que enviar a un equipo de trabajadores al centro de datos de Facebook en Santa Clara, California, para probar el “restablecimiento manual” de los servidores.

