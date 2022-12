Una galería de 10 fotos de Lionel Messi celebrando la victoria de Argentina en la Copa del Mundo es la publicación de Instagram con más 'me gusta' de la historia.

Luego de que el futbolista, liderará al equipo argentino a su tercera victoria mundial después de 36 años tras derrotar a Francia por penales en la final de la Copa del Mundo del domingo en Catar publicó las fotos con las que reunió más de 62 millones de de 'me gusta'.



El mismo CEO de Meta, Mark Zuckerberg, confirmó el hecho en su cuenta en esta red social. "La publicación de @leomessi's de la Copa del Mundo es ahora la que tiene más 'me gusta' en la historia de Instagram. WhatsApp también alcanzó un récord de 25 millones de mensajes por segundo durante la final", indicó el empresario.



Esta es la publicación que más 'me gusta' tiene todo Instagram y superó a la simple imagen de un huevo que reúne más de 56 millones.

Previo a este récord, la publicación con más 'me gusta' era de Kylie Jenner, cuándo 2018 con una foto anunciaba la llegada de su bebé Stormi.



Además Jenner fue la primera mujer en obtener 300 millones de seguidores en la red social, un hito que también superó Messi que tiene 403 millones de seguidores.

De igual manera superó la publicación de Cristiano Ronaldo del mes pasado que también incluía a Messi y que fue el anuncio de Louis Vuitton antes de la Copa del Mundo en el que se veía a las estrellas juegan ajedrez y acumula 41,9 millones de 'me gusta'.

Sin embargo, Ronaldo sigue siendo la persona más seguida en Instagram, con 519 millones de seguidores y en noviembre se convirtió en la primera persona en alcanzar los 500 millones de seguidores en la red social.



Tras los dos atletas, Messi en primer lugar y Ronaldo en segundo, se ubican Kylie Jenner, Selena Gomez, Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kim Kardashian, Beyonce, Khloe Kardashian y Justin Bieber en el listado de los diez más seguidos.

Más noticias

Cuál es la edad promedio de los jugadores de Nintendo Switch

Así puede enviar mensajes por WhatsApp con la voz de Lionel Messi