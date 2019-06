¡Ojo! Estas apps de Android pueden bloquear su teléfono

Mostrar por la fuerza anuncios en la pantalla de bloqueo, activar publicidad de video y audio incluso mientras el teléfono está en reposo y desplegar avisos fuera de contexto que interfieren con la interacción en su dispositivo. Estos son los efectos que genera BeiTaAd, un malware publicitario (es decir un denominado adware) que fue descubierto en 238 aplicaciones en la Google Play Store de Android.

El reporte lo entregó la compañía de ciberseguridad Lookout en un informe en el que dio a conocer los detalles de este peligroso código malicioso. En total, estas aplicaciones suman más de 440 millones de instalaciones y todas fueron creadas por la compañía desarrolladora CooTek, fundada en 2008 en Shanghai. Una de las más conocidas es la popular aplicación de teclado, TouchPal, que sirve para ingresar texto rápidamente. En la lista también sobresalen el lector de códigos QR Smart Scan así como plataformas de salud y fitness.

De acuerdo con Lookout, el código malicioso hace que los teléfonos sean casi inutilizables pues las personas afectadas informaron que no podían responder llamadas ni interactuar con otras aplicaciones debido a que los anuncios se mostraban insistentemente. Además, los avisos no bombardean inmediatamente al usuario una vez que instalaban la app, sino que se hacían visibles al menos 24 horas después.



"Le mostrará anuncios aleatorios en medio de las llamadas telefónicas, cuando su despertador se apague o en cualquier momento que utilice cualquier otra función en su teléfono. Es extremadamente molesto", dice el informe.



Las apps han estado amenazando a los usuarios durante al menos siete meses. Lookout reportó el problema a Google y algunas de ellas fueron eliminadas de la Play Store mientras que otras fueron actualizadas para eliminar el malware por lo que todavía están disponibles para descarga, según informó el propio desarrollador. Por el momento no se conoce información sobre la posibilidad de que CooTek sea prohibido o castigado por violar los términos de servicio de Play Store.

Estas son algunas de las apps identificadas:

Colorphone. Color phone flash caller screen Fast Messages Social Messenger Free Free Daily Horoscope Zodiac Secret. Health drinkwater reminder Internet radio fm podcast. Live radio pop music fm free Qrcode Barcode reader scanner free Step tracker stepcounter walking

