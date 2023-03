WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones con mayor descarga a nivel mundial. Millones de usuarios utilizan esta aplicación para estar en contacto con sus familiares y amigos.



Además, se ha consolidado como una red social indispensable en los entornos laborales y estudiantiles, ya que por medio de esta aplicación se pueden coordinar la mayoría de pendientes a través de diferentes grupos de trabajo.

Incluso la app cuenta con un modo especial para las empresas, el cual permite una mejor interacción entre las compañías y sus clientes, puesto que cuenta con unas configuraciones especiales que existen, ayuda a establecer una comunicación más optimizada y asertiva.



Sin embargo, aunque las funciones de la versión oficial se consideren buenas y útiles, para muchos de los usuarios no es suficiente y es por tal motivo que recurren a descargar la versión conocida como WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus: ¿realmente es una aplicación segura?

WhatsApp Plus es una versión alternativa no oficial que se ha creado a partir de la aplicación original de mensajería instantánea. Dicha copia no cuenta con los permisos reconocidos de WhatsApp Messenger, y usa un código de fuente y lo modifica con el fin de sumar nuevas funciones.



Muchos de los expertos advierten que al no pertenecer a una versión oficial, esta aplicación podría traer problemas de seguridad con sus datos personales y dejarlos más expuestos.

Dicho lo anterior, podrán robar sus datos personales y libreta de direcciones, información que después podrán utilizar para robar sus cuentas y las de sus familiares y conocidos al enviar mensajes fraudulentos luego de obtener de la propia cuenta los números de teléfono y los nombres.



Otra desventaja es que al no contar con la opción de que los mensajes y llamadas estén cifrados de extremo a extremo, la aplicación podrá leer todos los mensajes. Es decir, que los mensajes no se enviarán con la misma privacidad que ofrece la versión oficial de WhatsApp Messenger.

Trucos de WhatsApp que WhatsApp Plus no tiene:

Cambiar eliminar para ti por eliminar para todos: al borrar un mensaje y seleccionar la opción eliminar para mí, podrá deshacer esta opción y elegir eliminar para todos.

Enviar un mensaje a usted mismo: esta opción permite que pueda enviarse cualquier cosa. Ya no será necesario que tenga que guardarse como contacto, sino que solo debe seleccionar la opción de ‘Nuevo Chat’, y al aparecer usted como primero, deberá darle clic y listo.

Videollamadas de hasta 32 personas: ya no será necesario utilizar otras apps para poder reunirse con un grupo amplio de amigos, ahora la aplicación permite realizar videollamadas de hasta 32 personas.

Enviar el enlace de la videollamada o llamada: este enlace lo puede copiar y enviarlo a cualquiera de sus contactos. Incluso puede elegir si desea que sea una llamada por voz o con cámara.

Mirar el primer mensaje que envió a un amigo: Es prácticamente sencillo y lo único que tiene que hacer es ingresar a la conversación de WhatsApp, luego al perfil de su contacto y allí pulsar sobre la lupa. En ese instante verá un calendario, retrocede hasta la fecha más antigua y automáticamente WhatsApp lo llevará a la primera palabra que intercambió con esa persona.

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones de WhatsApp Plus?



La aplicación le enviará un mensaje a los dueños de estos dispositivos. Foto: iStock

Dentro de las opciones que permite esta versión se encuentran algunas como:



-Ocultar el ícono de mensaje eliminado.



-Notificaciones de lectura, para saber quién vio el mensaje.



-Ocultar el ícono de la cámara.



-Saber la hora y fecha en la que se eliminó un mensaje.

WhatsApp Plus es una APK (Android Application Packag), que cuenta con una penalización en caso de ser utilizada, es decir que si la empresa de Mark Zuckerberg logra detectar dicha versión, su perfil y número telefónico pueden ser suspendidos o bloqueados permanentemente.



La aplicación al no contar con una página oficial de donde descargarla, existen muchas en internet, donde algunas de ellas pueden tener un virus incluido que afectará tu dispositivo. Según el portal web de Xataka, actualmente todas las versiones suelen venir con virus y malware, algo esencial que debería tener en cuenta si está pensando en descargar la app y por lo cual es muy recomendable no hacerlo.

