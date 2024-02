Los increíbles videos hechos con Sora, la inteligencia artificial que sorprende a todos

Hace apenas tres o cuatro años, el concepto de la inteligencia artificial era apenas una idea creada por la ciencia ficción, que muchos se imaginaban como una horda de robots humanoides con la tarea de extinguir a toda la humanidad.



Hoy, la IA generativa es una parte crucial de la vida cotidiana de los humanos, y es usada a diario para crear textos, imágenes, códigos, canciones, códigos, hojas de vida, entre otras funciones que antes requerían de mucho más tiempo.

Pero lo más sorprendente es el ritmo tan acelerado en el que los desarrolladores de IA no solamente se posicionaron en la industria, sino en el que siguen creciendo y desarrollando nuevas herramientas cada vez más importantes.



Uno de los desarrolladores más grandes de este mundo es Open AI, creador de programas como ChatGPT. La empresa lanzó hace poco su nueva aplicación de inteligencia artificial, llamada Sora.



A través de Sora, los usuarios pueden crear videos y escenas de hasta un minuto, completamente realistas, a través de instrucciones de texto. Los clips pueden salir con resolución Full HD (1080p).

Sora no solo parece demostrar una experticia en todo tipo de técnicas y géneros, sino que es capaz de entender instrucciones largas con valores de plano, métodos de animación, esquemas de iluminación, entre otros factores que hacen que la app pueda crear contenido competitivo con el de algunos de los realizadores más experimentados.

Esta aplicación preocupa a los trabajadores de la industria audiovisual, pues muchos sienten que su trabajo puede estar en riesgo. Sin embargo, esta puede ser una oportunidad para automatizar procesos y hacer que los realizadores se vuelvan más eficientes.



“La IA no va a reemplazar a las personas, pero las personas que usen la IA van a reemplazar a las que no”, expresó IBM en un reporte hecho hace unos meses, donde expresan que el 40% de los trabajadores va a tener que reentrenarse para hacer uso competitivo de la IA, pero que no serán reemplazados por ella.



Algo en lo que todavía es superior la raza humana a la IA, y que se mantendrá así por un buen tiempo, es en la capacidad imaginativa y en la creación de historias. Por ende, resulta alentadora la posibilidad de que Sora se convierta en un aliado, y no en un rival.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

