¡Abuso de Photoshop!: los peores ‘fails’ con esta herramienta

Instagram: @gordongram/@krisjenner

La estrella de la televisión norteamericana Kris Jenner dio mucho de qué hablar cuando publicó una foto en Instagram (der.) junto al chef británico Gordon Ramsay, por el lanzamiento de su libro 'In the kitchen with Kris'. En la foto, al parecer, los retratados se veían bien jóvenes y arreglados. La polémica se dio cuando Ramsay publicó en su cuenta personal la misma foto (izq.), pero sin tantos retoques.