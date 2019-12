Lo más visto en Colombia en YouTube este 2019

El segundo mayor buscador en internet del mundo, YouTube, publicó esta semana su listado YouTube Rewind, un recuento que analiza lo más visto y popular en esa red social de videos en lo corrido del año.



En 2019, la tendencia por el reggaeton y las repeticiones de partidos de fútbol, realities y novelas estuvieron liderando.

Gustos musicales

En Colombia, artistas de reggaeton como Karol G, Daddy Yankee, J. Balvin, Nicky Jam y Ozuna fueron algunos de los favoritos.



En el listado a nivel mundial, Colombia logró dos representantes nacionales en el podio: J. Balvin, por su canción “Con altura” y Karol G, por su canción “Secreto”.

Este es el listado para Colombia:



1. Anuel AA, KAROL G - Secreto

2. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

3. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

4. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

5. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

6. Greeicy, Nacho - Destino

7. Sebastián Yatra, Reik - Un Año

8. Myke Towers & Farruko - Si Se Da [Official Video]

9. Te Robaré - Nicky Jam x Ozuna | Video Oficial

10. Sech - Otro Trago ft. Darell (Video Oficial)



Y en el mundo



1. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

2. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3. Anuel AA, KAROL G - Secreto

4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

6. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

7. Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

8. BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

9. Billie Eilish - bad guy

10. Ariana Grande - 7 rings

De la televisión a lo digital

5 de los 10 videos más vistos en el país se relacionan con el mundo de la televisión. Las repeticiones de novelas, partidos de fútbol y realities de televisión se posicionaron en los primero lugares.



Según dijo YouTube en un comunicado, se reconoció el fenómeno de Yo Soy Betty la Fea, una novela que 20 años después sigue vigente. Aunque la popular producción no alcanzó a entrar en el listado, si fue popular.



El video más visto, en efecto, fue la repetición de una novela. Para ser exactos el primer capítulo de la cuarta temporada de El man es Germán, producción del Canal RCN con más de 2.5 millones de vistas.



Después de ello, la historia de Legarda generó el segundo y el tercer video más vistos a nivel nacional. Primero figura el video de 'El peor día de mi vida… Te Legarda', del canal de YouTube de Daniela Legarda con más de 2.3 millones de vistas seguido de un video del programa nacional La Red, donde 'Luisa Fernanda W relató detalles inéditos de la muerte de Legarda' con más de 2 millones de vistas.



En el listado nacional también figuran el partido de semifinales de la UEFA Champions League entre Liverpool - FC Barcelona con 1.7 millones vistas y con ese mismo número de vistas también figura el episodio 64 de Exponiendo Infieles, del canal Badabun. Entre el top 10 se posicionó una de las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids Colombia 2019 donde Millan canta De lao` a lao’ con 1.4 millones de vistas.



En el listado figuran también algunos influenciadores como el youtuber Germán Garmendia con su video de prueba de dulces colombianos y Kimberly Loaiza con la fiesta de revelación de su bebé, ambos con 1.5 millones de vistas. El video de la nueva cada de La Liedra, tuvo más 1.2 millones de vistas.

Este es el listado:



1. El man es Germán. Temporada 4. Capítulo 1.

2. El peor día de mi vida… Te Legarda

3. La Red: Luisa Fernanda W relató detalles inéditos de la muerte de Legarda

4. Liverpool - FC Barcelona [4-0] | GOLES | Semifinales (VUELTA) | UEFA Champions League

5. Exponiendo Infieles Ep. 64 | El video más difícil de mi vida

6. Probando dulces colombianos!

7. Fiesta de revelación. Es niñ@ (reacción de juan) 9 meses embarazados Ep.4.

8. Millan canta De lao` a lao’ – Audiciones a Ciegas | La Voz Kids Colombia 2019

9. ¿Listo para temblar de miedo con esta niña y su muñeca? | Audiciones 1 | Got Talent España 2019

10. ¡Mi nueva Casa! (La Liendra)





REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET