WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares a nivel mundial, ha tomado medidas para mejorar la seguridad de las llamadas realizadas a través de su plataforma.

Hasta hace poco, existía una preocupación entre los usuarios de WhatsApp de que las llamadas pudieran ser utilizadas para obtener información personal, como la ubicación geográfica. Sin embargo, la compañía ha asegurado que ha implementado nuevas medidas de seguridad para proteger la privacidad de los usuarios.



Cabe destacar que, nadie puede conocer su ubicación en WhatsApp a menos que la comparta con esa persona o que obtengan su dirección IP por otros medios, como hacer una llamada.

De acuerdo con el portal web 'Xataka Móvil', WhatsApp está ofreciendo la opción de proteger la dirección IP durante las llamadas, lo que significa que las comunicaciones pasarán por sus servidores en lugar de establecer una conexión directa.



Esto brinda más privacidad, pero como resultado, puede haber una reducción en la calidad de la llamada.

WhatsApp: nuevas medidas de privacidad en las llamadas

WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo para garantizar la privacidad de las comunicaciones. Los mensajes son seguros y no pueden ser leídos por terceros. Además, la dirección IP de los usuarios no se revela a través de las conexiones activas, solo se muestra la dirección IP de los servidores de WhatsApp.

No obstante, en una llamada, al establecer una conexión directa, es posible obtener la dirección IP de la otra persona. Esta información revela detalles como la ubicación aproximada y puede ser utilizada para realizar ataques o invadir la privacidad.



Es importante tener precaución al realizar o recibir llamadas para protegerse de posibles vulnerabilidades.

Se estima que WhatsApp procesa alrededor de 100 mil millones de mensajes diarios en todo el mundo. Foto: iStock

Siendo así, el portal web 'WaBetaInfo' indica que, WhatsApp está desarrollando una nueva función para salvaguardar la dirección IP durante las llamadas.



Esto será especialmente útil ya que la aplicación busca fomentar el uso con personas desconocidas a través de características como canales, comunidades y grupos donde no se muestra el número de teléfono. Con esta medida, se busca proteger la privacidad del usuario mientras interactúa con más personas en la plataforma.

El ajuste aún no está disponible, pero viene con una descripción que asegura que hará más complicado que alguien descubra la ubicación. Esto se logrará redirigiendo las llamadas a través de los servidores de WhatsApp, siguiendo un proceso similar al sistema 'Redirigir llamadas siempre' de Signal.

Cabe destacar que, aún no se tiene información sobre la disponibilidad de esta función o si estará habilitada de forma predeterminada. Es probable que no sea el caso, ya que su implementación podría afectar la calidad de las llamadas.



No obstante, se considera que esta será una medida de interés para aquellos que estén buscando una mayor seguridad al usar la aplicación.

Así están robando cuentas de WhatsApp. No caiga en la trampa



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

