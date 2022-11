La virtualidad ha generado que los seres humanos cambien sus formas de relacionarse con los diferentes círculos sociales con los que interactúan, incluso, las aplicaciones digitales han permitido que los vínculos amorosos se construyan a través de Instagram, Whatsapp, Twitter, pero sobre todo, a través de las plataformas de citas.



Sobre todo para la comunidad LGBTIQ+, la cual se ha hecho un campo notoriamente visible en el universo digital y ha creado espacios de inclusión, donde individuos con gustos sexuales diversos puedan encontrar pareja con sus mismas aspiraciones.



Así las cosas, le mostramos cinco aplicaciones de citas LGBTIQ+ que pueda utilizar de manera gratuita para encontrar su media naranja.

En los últimos años han surgido numerosas aplicaciones de citas, dirigidas a todo tipo de perfiles. Foto: iStock

Grindr

Esta es una aplicación que lleva más de diez años en el mercado. Desde 2009 viene conectando a personas a través de dispositivos inteligentes. La plataforma funciona igual a Tinder, pues presenta perfiles a otro usuario, quien decide si brindarle el ‘match’ o descartarlo.



Únicamente los usuarios pueden empezar a interactuar con mensajes si ambos se muestran interesados.



Grindr es una de las aplicaciones de la comunidad más descargadas Foto: Grindr

Surge

Esta es una plataforma enfocada a hombres homosexuales, trans y bisexuales. La particularidad de este espacio es que una persona solo con darle like a una fotografía de su interés podrá empezar a interactuar con otro perfil, si y solo sí, la otra persona decide aceptar la conversación.

Surge es una app para hombres homosexuales, trans y bisexuales Foto: Surge

Her

Her es una de las aplicaciones destinadas a mujeres transgenero, lesbianas y homosexuales, de género no conforme y no binarias. Aquí hay más detalles sobre los perfiles con los se interactúa, pues existen bases de datos sobre la dieta, apodos y gustos particulares de los usuarios.



Además, es una app que no solo busca conectar sexualmente a los internautas, sino pretende conformar amistades con intereses similares.



Aplicación exclusiva para muejeres Foto: Her

Hornet

Esta ha traspasado el sistema tradicional de una aplicación para citas, ya que además de conectar a la comunidad LGBTIQ+ en su búsqueda por conformar parejas y vínculos amorosos, también funciona como una red social en la que se pueden comentar fotografías, dar likes y, claro está, subir contenido sobre gustos particulares.



Actualmente, este servicio es gratuito, aunque también hay una versión paga, la cual le brinda beneficios extras.

también funciona como una red social en la que se pueden comentar fotografías, dar likes y, claro está, subir contenido Foto: Hornet

Scruff

Esta brinda los servicios normales de una plataforma de citas, pero, además, sirve para alertar a sus usuarios sobre los eventos LGBTIQ+ que se realizan en las diferentes ciudades donde opera el portal. Al igual que Hornet, existe una versión paga que brinda extras en el funcionamiento.



Scruff sirve para alertar a sus usuarios sobre los eventos LGBTIQ+ Foto: Scruff

