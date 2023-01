El borrador de proyecto de ley de régimen sancionatorio en la Superintendencia de Transporte que tendría consecuencias muy graves para el mercado de las aplicaciones de movilidad en Colombia, pues las sacaría a todas del ecosistema también incluye medidas como multas, bloqueos e inmovilizaciones de los vehículos.

De esta forma se acabarían los ingresos de 100.000 conductores que se estima trabajan con estas aplicaciones, como Uber, Didi, inDrive o Cabify.



Para José Daniel López, director ejecutivo de la agremiación, la iniciativa va por su tercer borrador y será radicada próximamente en el Congreso de la República.



“El proyecto de ley anuncia bloqueos en la web a estas aplicaciones a través de procedimientos administrativos, inmovilizaciones prolongadas de los vehículos de los conductores por un término de entre 1 y 3 meses, multas de más de 10 millones de pesos para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros”, dijo el directivo.



De acuerdo con el documento, “la Superintendencia de Transporte ordenará el bloqueo de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por (30) días por evento, cuando advierta que los servicios por ella ofrecidos permiten de cualquier manera, sin autorización de la ley y de la autoridad de transporte competente, que las necesidades de movilización de terceros se satisfagan en vehículos matriculados en el servicio particular”, establece.



Así mismo, que cuando “se compruebe que con el equipo se presta un servicio no autorizado, será inmovilizado la primera vez por el término de treinta (30) días, la segunda vez por sesenta (60) días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de noventa (90) días”.



Según un estudio de Fedesarrollo, si estas plataformas no operaran en Colombia, el 44 por ciento de los 100.000 conductores estarían desocupados y el 32 por ciento tendría otro trabajo.



En el caso de las sanciones para los usuarios, se estipulan "sanciones con multa de doscientos cincuenta (250) Unidades de Valor Tributario por Contratar el suministro del servicio de transporte con personas naturales o jurídicas no autorizadas. La sanción será impuesta por cada vehículo usado en los servicios contratados”.

