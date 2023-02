Hoy 14 de febrero, se celebra el día de San Valentín y como es usual, los enamorados regalan flores, dulces, joyas o van a una cena romántica. Aunque esto debía suceder a diario, en esta fecha las personas suelen recordarle a esa persona especial que la ama.



Sin embargo, toda esta celebración se ha vuelto muy comercial, pero si quiere tener un detalle bonito y gratis puede enviarle unos lindos mensajes a su WhatsApp.

Hay personas que tiene el don de la palabra y pueden escribir textos hermosos. Sin embargo, hay otros que le es complica bastante. Para esto es bueno recurrir a las frases célebres de diferentes libros, canciones o películas para mostrarle a su pareja cuanto la ama.



Si no tiene el don de la palabra puede recurrir a las frases célebres de diferentes libros, canciones o películas. Foto: iStock

Del cine

· "Prefiero morir mañana que vivir cien años sin conocerte", Pocahontas.

· "Nuestro amor puede hacer todo lo que nos propongamos", El diario de Noah.

· "Dicen que cuando conoces al amor de tu vida, el tiempo se para… Y es verdad", Big Fish.

· "Vamos a durar. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque aún despierto cada mañana y lo primero que quiero es ver tu rostro", PD Te quiero.

· "Querer es una palabra muy débil para describir lo que siento", Annie Hall.

· "Ninguna medida de tiempo contigo será suficiente, pero empecemos con un para siempre", Crepúsculo.

De la música

· "Cada parte de mí ama cada parte de ti", John Legend.

· "Conduzco por diferentes caminos, pero todos ellos me llevan de regreso a ti", Taylor Swift.

· "Qué maravillosa es la vida desde que sé que estás en este mundo", Elton John.

· "Un amor como el nuestro nunca tendrá fin mientras estés a mi lado", The Beatles.

· "No hay montaña suficientemente alta, ni valle suficientemente profundo, ni río suficientemente ancho que me impida llegar hasta ti", Marvin Gaye.

· “Quiero decirte que te amo porque es mi única verdad”, Laura Pausini.



De la literatura

· “Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde, te amo directamente sin problemas ni orgullo: así te amo porque no sé amar de otra manera”, Pablo Neruda.

· “Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas”, Mario Benedetti.

· "Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos", Julio Cortázar.

· "Yo existo en dos lugares, aquí y donde tú estés", Margaret Atwood.

· "Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo", de Gabriel García Márquez.

· "Te amo para amarte y no para ser amado, puesto que nada me place tanto como verte a ti feliz", de George Sand.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

