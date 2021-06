38 Apps y juegos de Android gratis en Google Play este 19 de junio

En la tienda Google Play Store, sitio oficial para móviles Android, las aplicaciones se dividen en varios grupos.



Están las versiones de prueba 'Early Access', apps gratuitas, apps basadas en un modelo Freemium -gratis de descargar pero con micropagos internos-, y apps de pago, ya sean juegos o servicios.



Y cada día, algunas de estas apps de pagos o con micropagos pasan a estar disponibles sin costo, totalmente gratis, aunque temporalmente.



Apps de pago para descargar gratis de Google Play

Este fin de semana, si tienes un móvil Android, puedes bajar este sábado 19 de junio hasta 38 aplicaciones de pago, sin costo, incluyendo juegos de distintos géneros -plataformas, VR, puzlers, shooters-, apps de retoques fotográfico, cálculo, widgets, meditación, aprendizaje de idiomas, etc.



Estos son los enlaces y el precio que la app suele tener. Algunas indican cuántos días más van a estar de forma gratuita, otras no lo pondrá, pero la instalación es sin costo alguno.

- My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner:



- EZ Notes - voice notes, notepad notes, to-do notes



- Vibrate on Charging start-wireless/wired charger



- ProShot



- 90X Duplicate File Remover Pro



- Pro Mp3 player - Qamp



- Shortcut Manager - Pin shortcuts @ home screen



- Correlate - Health Diary and Life Journal



- Memorize: Learn Japanese Words with Flashcards



- English for all! Pro



- Olympia Pro - Gym Workout & Fitness Trainer AdFree



- My English Grammar Test: Articles - PRO



- SnagBricks - Site Auditing, Snagging & Punch List



- Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles



- Dungeon999

